"Ça m'aidait à ne plus penser à la vie" : Maxime Musqua (ex Petit Journal) cash sur son terrible rapport à l'alcool

Maxime Musqua revient de loin. Chroniqueur particulièrement remarqué à l'époque du Petit Journal sur Canal +, le journaliste a quelque peu disparu des radars après son départ du programme, en 2014. S'il a enchaîné plusieurs projets de façon épisodiques, il est aujourd'hui beaucoup plus discret et n'accorde que peu d'interviews. En 2016 déjà, il prenait la parole dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube pour évoquer l'après Canal +.

Un passage peu évident à gérer qui s'est alors apparenté à une véritable descente aux enfers pour lui. "Je n'ai plus de copine, je n'ai plus d'idée, j'arrive à un stade où je ne sais plus trop qui je suis, je me demande pourquoi j'ai fait tout ça et je ne comprends pas comment les autres arrivent à gérer leurs problèmes (...). C'est à ce fameux moment de ma vie où je me suis retrouvé tout au fond des chiottes que j'ai enfin osé parler, dire que j'allais pas bien et demander de l'aide pour remonter à la surface", déclarait-il alors.

Aujourd'hui, il donne de nouveau de ses nouvelles par le biais du podcast Contre-addictions par Rose. Invité pour témoigner sur le thème de l'alcool, Maxime Musqua s'est livré sans aucune retenue, comme à son habitude, sur son rapport à la boisson et l'addiction qu'elle génère. "Au bout d'un moment je me suis rendu compte que je faisais ça (boire de l'alcool, ndlr) et que d'autres ne faisait pas ça", explique-t-il. "Il commençait à y avoir plein de trucs négatifs. Et puis j'ai fait une dépression aussi, donc parfois c'était un truc qui m'aidait à ne plus penser à la vie, à mes problèmes", poursuit celui qui est également humoriste. "Plus le temps passait, puis je voyais que mes gueules de bois me ramenaient à mes pensées noires", admet-il.

J'étais au pied du mur

Pour se sortir de ses tourments, il a du débuter non pas une, mais plusieurs thérapies. "La première thérapie que j'ai faite, je suis allé voir une psy. C'est un truc que j'aurais dû faire beaucoup plus tôt en fait. J'ai l'impression de l'avoir fait trop tard. Je suis allé au moment où je n'avais plus le choix, j'étais au pied du mur", se remémore-t-il. Heureusement, Maxime Musqua semble aller bien mieux aujourd'hui et est totalement sobre depuis presque deux ans.