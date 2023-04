"Ça m'aide à aller mieux" : Juan Arbelaez divorcé de Laury Thilleman, il raconte ce qui l'a sauvé

Laury Thilleman et Juan Arbelaez étaient l'un des couples les plus "cools"... jusqu'à leur séparation. Après sept ans de relation, le chef et l'ancienne Miss France ont annoncé la fin de leur histoire en mai 2022. Le couple s'était marié en 2019 à Brest, d'où Laury Thilleman est originaire. Dans un entretien au Figaro, le restaurateur d'origine colombienne, d'habitude très discret sur sa vie personnelle, a accepté de se confier sur son divorce. Si les deux stars avaient assuré être restées en bons termes, la période de leur rupture a été très difficile à vivre pour Juan Arbelaez : "J'ai été marié et nous avons passé sept ans ensemble donc c'est un peu normal", a-t-il déclaré. D'autant que le couple était associé dans un restaurant. Une rupture qui a donc nécessairement dû impacter leur business... Mais pour cela, le trentenaire qui était "déjà connu par [s]on métier" avant son mariage n'était pas trop inquiet. Son métier justement, c'est ce qui lui a permis de ne pas sombrer.

Le travail comme remède au chagrin

Après sa rupture avec Laury Thilleman, le chef de 35 ans s'est plongé dans le travail. Une échappatoire qui lui a maintenu la tête hors de l'eau durant ces moments difficiles : "Le travail peut être compliqué à vivre après un coup dur, mais, personnellement, il m'a toujours sauvé. Le fait de se changer les idées, de voir les restaurants pleins et d'avoir des clients heureux, ça me motive et m'aide à aller mieux, à sortir de n'importe quel coup dur. Quel que soit le coup dur, mes clients et mes restaurants m'ont toujours sauvé", a-t-il raconté à nos confrères .

Si pour l'heure, Juan Arbelaez reste très silencieux sur sa vie sentimentale, il a toutefois admis être un véritable amoureux de l'amour : "Je suis quelqu'un d'amoureux. Je suis amoureux de mon travail, de mes amis, dans mes relations...", a-t-il admis. Et de conclure avec sincérité : "J'aime aimer, j'ai grandi dans une famille pleine d'amour et de générosité donc je serai comme ça, j'aimerai toute ma vie."