Laury Thilleman et Juan Arbelaez séparés : leurs vacances post-rupture sont bien différentes

Le 17 mai dernier, une bombe était lâchée sur les réseaux sociaux. Après sept ans d'amour et deux ans de mariage, Laury Thilleman et Juan Arbelaez annonçaient leur séparation : "Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons restent et resteront intacts, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", pouvait-on lire dans le message publié par l'ancienne Miss France.

Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont beaucoup appris l'un de l'autre. Sport, cuisine... La notion de partage dans leur couple était indéniable mais c'est désormais chacun de leur côté que les anciens tourtereaux profitent de chaque moment de la vie. Et autant dire qu'ils semblent avoir une vision bien différente de leurs vacances post-rupture.