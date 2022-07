Diaporama : Laury Thilleman et Juan Arbelaez séparés : leurs vacances post-rupture sont bien différentes

Exclusif - Laury Thilleman (Miss France 2011) et son mari Juan Arbelaez - Générale du chanteur Amir Haddad, seul-en-scène dans la pièce "Sélectionné" mise en scène par S. Suissa au théâtre Edouard VII à Paris le 28 mars 2022. Sélectionné, texte de M. Elya, raconte l'incroyable histoire du nageur Alfred Nakache, dont une piscine parisienne porte le nom dans le XXème arrondissement. Cet athlète a été plusieurs fois champion de France avant et après sa déportation à Auschwitz car de confession juive. © Rachid Bellak /Bestimage

Exclusif - Laury Thilleman et son mari Juan Arbelaez - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 9" à la Seine musicale à Paris, diffusée le 27 novembre sur TF1 à 21h05 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 10 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Avec une surprise faite à un couple d'artistes et un anniversaire surprise sur le plateau pour l'un des invités. © Gaffiot-Moreau / Bestimage