"Ça me fâche et c'est très agaçant" : Coup de gueule en direct dans Télématin d'une chroniqueuse contrariée

Tous les jours, les Français peuvent se réveiller avec Télématin sur France 2. Julia Vignali et Thomas Sotto y font le point sur l'actualité, entourés d'une ribambelle de chroniqueurs. Parmi eux, il y a Valérie Maurice, qui présente plus particulièrement les éditions de la météo du programme, en alternance avec Nathalie Rihouet. Et d'ordinaire, elle partage toujours sa bonne humeur avec les téléspectateurs. Mais, ce mercredi 8 mars 2023, Valérie Maurice a commencé sa chronique par un petit coup de gueule.

"Valérie Maurice n'est pas contente parce qu'elle s'est mélangée les cartes pour la météo", a d'abord fait savoir Thomas Sotto en guise d'introduction. Et pour Valérie Maurice de le corriger : "ON me les a mélangées ! Sincèrement, ce n'est pas cool !". La présentatrice a ensuite accusé "quelqu'un d'avoir tripoté (son) application". "Vous arrêtez s'il vous plaît ?", a-t-elle alors prié face caméra, ce qui était destiné aux responsables. Et d'enchaîner, un brin sur les nerfs : "Voilà, donc, ce n'est pas grave".

Ce n'est pas la première fois...

Mais avant qu'elle ne se lance, Thomas Sotto, qui avait bien ressenti que sa chroniqueuse était tendue, a tenté de l'apaiser. "Ça va Valérie ?", lui-a-t-il demandé. Il n'en fallait alors pas plus pour qu'elle ne poursuive sa protestation : "Ah non mais ça me fâche ! Ce n'est pas la première fois et c'est très agaçant". Ambiance...

Pas question pour autant de se laisser aller et la jolie blonde de 58 ans a finalement réussi à présenter sa météo du jour. Malheureusement, celle-ci n'a pas apporté du baume au coeur et pour cause, elle annonçait une vigilance orange, des chutes de neige, beaucoup de pluie ou encore du froid... Mais au fil de sa chronique, après s'être contentée de photographies, Valérie Maurice a enfin obtenu ses cartes de la France pour faire le point sur les températures. "Ah ! Quand on est fâchés, finalement les choses marchent mieux", a-t-elle glissé à ce moment-là, en rigolant. Tout est bien qui fini bien donc !