"Ça peut gâcher la vie de quelqu'un" : Vegedream brise le silence suite à son agression

Faites attention

Il a ensuite tenu à clarifier la situation. "La vraie histoire, c'est que je devais aller au studio, je ne sais pas si on m'a fliqué ou je ne sais quoi mais on a essayé de voler ma moto, je me suis abrité chez des gens et de là j'entends des histoires de prostituées. Rien à voir en vérité. On a essayé de me gazer, je n'ai même pas prévenu ma famille", a-t-il expliqué. "Pourquoi la presse est au courant de cette affaire ?", a demandé alors l'animateur de C8. "Je ne sais pas. J'ai un audio de la police qui dit que je leur ai demandé mais pourquoi y'a t-il une affaire de prostitution ? Ça vient d'où ? Faites attention, franchement", a-t-il répondu et conclu.

Pour rappel, Vegedream avait été révélé aux yeux du grand public avec son titre Ramenez la coupe à la maison en 2018, année du au sacre de l'équipe de France de football à la Coupe du monde. Marié pendant plusieurs années, l'artiste originaire d'Orléans serait aujourd'hui célibataire. En 2020, son ancienne compagne l'avait accusé de l'avoir trompé et de l'avoir frappé lors d'une dispute conjugale.