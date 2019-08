Vegedream en couple : "Je suis avec une fille qui m'a apporté la stabilité"

Vegedream (26 ans) a connu un succès international avec son titre Ramenez la coupe à la maison en 2018. Rien ne prédestinait ce jeune homme né à Orléans à devenir un rappeur célèbre. Son père, déjà dans la musique, ne l'a pas encouragé à faire ce métier. Interviewé par le magazine Voici, il raconte : "Il me disait que la musique était comme une malédiction à retardement." Déterminé malgré tout à réaliser son rêve, l'homme s'est accroché et a finalement réussi à convaincre son papa de son talent. Quand l'ancien membre du groupe La Synesia commence à cartonner avec son hit La Fuite, son père est derrière lui : "Quand il a vu que je pouvais faire de belles choses, il m'a soutenu."

Après son hymne pour les Bleus, l'artiste connaît un succès immédiat et international. Avec l'argent gagné, l'homme pense d'abord à gâter ses proches et sa famille : "J'ai acheté une voiture à un de mes meilleurs potes qui est mon DJ, j'ai fait plaisir à ma famille. Bon, j'ai fait quelques folies oui, je n'ai jamais eu d'argent, donc je me suis lâché."

Côté sentimental, celui qui a choisi son surnom en référence au personnage de Dragon Ball (Vegeta) aime les femmes de caractère : "J'aime les femmes posées, intelligentes et entreprenantes, qui n'attendent pas d'être à la merci d'un homme. Comme Khaleesi dans Game of Thrones." En pleine promotion de son nouvel album Ategban, Vegedream n'est toutefois plus un coeur à prendre : "Moi, je suis quelqu'un de super tranquille, il faut juste ne pas se foutre de ma gueule. Bon, j'ai eu mes phases bad boy, mais aujourd'hui je suis avec une fille qui m'a apporté la stabilité qui me manquait."

L'intégralité de l'interview de Vegedream est à retrouver dans le magazine Voici du 23 au 29 août 2019.