"Ce n'était pas une histoire folle" : Mathilde Seigner fait de drôles de confidences sur son ex Antoine Duléry

Ils ont formé un couple tout feu tout flamme dans la saga Camping, de Fabien Onteniente. Mathilde Seigner et Antoine Duléry, qui incarnaient Sophie et Paulo sur grand écran, ont également vécu une histoire d'amour loin des plateaux de tournage. Quatre jolies années, de 1994 à 1998 très exactement, qui se sont conclues par une belle amitié. C'est ce que la comédienne a confirmé, en tout cas, sur les ondes de la radio France Bleu, le lundi 12 décembre 2022.



C'était une très grande rencontre

"On était très jeunes quand on s'est rencontrés avec Antoine, explique Mathilde Seigner. Après il a très vite rencontré sa femme, il a eu des enfants, les choses s'établissent autrement, c'était plutôt une amitié amoureuse. Ce n'était pas une histoire folle, passionnelle, c'était une très grande rencontre. On a énormément ri. C'est l'homme le plus drôle que je connaisse et qui m'a le plus fait rire, et toujours, il est à pisser de rire. Il reste et il restera quelqu'un de ma famille."

La preuve qu'ils sont restés bons amis, c'est qu'ils ont accepté volontiers de jouer un couple au cinéma, pour Fabien Onteniente, alors qu'ils étaient séparés depuis déjà 8 ans. Il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts et que chacun a refait sa vie depuis la rupture. Mathilde Seigner, qui a récemment déménagé dans le sud de la France pour "s'aérer le cerveau", s'épanouit depuis la fin 2006 dans les bras du cadreur Mathieu Petit, père de son fils Louis, né en août 2007. Quant à Antoine Duléry, il a eu deux garçons, Raphaël en 1997 et Lucien en 2003, avec sa compagne Pascale Pouzadoux.

C'est même pas un ami, c'est comme un frère

Il y a des personnes qui sont faites pour rester liées à vie. Mathilde Seigner donne, d'ailleurs, toujours un curieux surnom à son ex Antoine Duléry. "Boulette, c'est même pas un ami, c'est comme un frère, conclut-elle. J'ai beaucoup de bonnes relations avec mes ex parce que j'ai beaucoup d'ex qui sont très drôles et on a gardé ce rapport de rire..."