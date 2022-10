"Ce n'était plus possible" : Décision radicale d'Anne-Sophie Lapix face au torrent d'insultes

La star du JT de 20 heures de France 2 a changé en 2017. Gilles Bouleau a cédé sa place à Anne-Sophie Lapix dès la rentrée de septembre. La journaliste a rapidement fait ses preuves : les audiences ont grimpé en flèche et font les beaux jours de France Télévisions. Oui mais voilà, satisfaire les patrons ne protège pas des maladresses et des erreurs que l'opinion publique se fait une joie d'épingler sur les réseaux sociaux à l'image de Twitter.

L'année suivant son arrivée, Anne-Sophie Lapix a eu le malheur d'évoquer les joueurs de football de la Coupe du monde comme des "millionnaires courant après un ballon." Cette expression empruntée à Pierre Desproges lui a valu d'innombrables critiques et insultes des téléspectateurs mais pas que. Le milieu du journalisme s'en est aussi pris à elle : "Dès le lendemain matin, déclaration de guerre sur les réseaux sociaux, indique-t-elle dans Society. Je n'avais jamais vu ça. Chaque nouvelle seconde, des milliers de personnes m'insultaient. Parfois même les journalistes sportifs que je connaissais un peu. C'était vraiment violent." Face à la déferlante de haine et de critiques à son égard, Anne-Sophie Lapix prend la décision de suspendre son compte Twitter : "Ce n'était plus possible, raconte-t-elle. En fait, le second degré ou l'humour, ça ne passe pas du tout quand vous êtes au 20 heures."

Ce journal qu'elle anime depuis plus de cinq ans maintenant, la femme d'Arthur Sadoun a bien failli lui faire ses adieux. Il y a encore quelques heures, le Syndicat national des journalistes affirmait que des "départs étaient annoncés" concernant le JT de 20 heures. Parmi eux, celui d'Anne-Sophie Lapix. Une rumeur démontée rapidement par Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions auprès de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale : "Je suis très contente d'avoir Anne-Sophie Lapix au 20 heures. [Elle] tient un 20 heures qui n'a jamais été aussi haut, on est très content." Voilà de quoi rassurer la principale intéressée !