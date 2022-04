Anne-Sophie Lapix : Qui est son mari Arthur Sadoun ?

Sous tous les projecteurs en raison de l'actualité médiatico-politique, Anne-Sophie Lapix affirme sa place de journaliste et de présentatrice les plus célèbres de France en cette période d'élection présidentielle. Animatrice de la soirée du premier tour ce 10 avril 2022, elle a montré une nouvelle fois sa pugnacité face à une multitude d'intervenants politiques sous pression en raison des résultats. C'est ainsi qu'elle a affiché du sang-froid sans oublier ses questions impertinentes devant les caméras pour mener les débats. Derrière la femme influente du PAF, se trouve un homme, son époux depuis près de douze ans, l'homme d'affaires Arthur Sadoun.

Arthur Sadoun a récemment fait l'actualité en raison de l'annonce d'une opération pour retirer une petite tumeur cancéreuse dans le cou à la fin du mois de mars selon le Figaro Economie. L'intervention s'est bien déroulée, pour le plus grand soulagement du businessman de 50 ans, sa femme et tous leurs proches. Mais qui est donc ce puissant homme ?

Fils de Roland Sadoun, ancien directeur général de l'Institut français d'opinion publique (Ifop) et de l'Institut pour l'étude des marchés (Etmar), Arthur Sadoun a étudié à la prestigieuse école alsacienne de Paris puis à l'European Business School à Paris (EBS Paris). En 1992, il a fondé son agence de publicité au Chili, baptisée Z Group, qu'il revend en 1997 à BBDO. Il effectue alors une Maîtrise en administration des affaires au sein de l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD), au terme de laquelle il est repéré par Jean-Marie Dru, patron de l'agence TBWA, troisième agence de communication sur le marché français. Deux ans après son arrivée, il en devient directeur général puis président. L'année 2007 marque son entrée chez Publicis Conseil et dix ans plus tard, il peut se targuer d'être devenu président du directoire de Publicis. "Il a su moderniser Publicis Conseil tout en assurant sa croissance et l'amélioration de son produit créatif", avait confié à son sujet son mentor Maurice Lévy au magazine Challenges.

Elle n'a jamais eu besoin de mon aide

En 2013, Paris Match écrivait à leurs propos : "Le grand brun (1,97 mètre) et la jolie blonde, énergiques et optimistes, réussissent ainsi à ne pas (trop) faire parler d'eux, même si ses performances à elle peuvent attirer de virulentes critiques." En effet, les amoureux ne s'affichent pas souvent aux soirées mondaines, s'autorisant seulement à afficher leur tendre complicité dans les tribunes de Roland Garros. Un couple idéal pour la journaliste passionnée, maman de deux garçons nés de sa précédente relation. Elle doit toutefois affronter des attaques, qui reviennent régulièrement lors de périodes politiques intenses. En effet, son puissant mari a été accusé de l'avoir pistonné pour le JT en remplacement de David Pujadas. Il avait alors réagi dans les colonnes du Journal du dimanche : "Ça suffit ! La première fois que j'ai vu mon épouse, c'était il y a dix ans : elle interviewait le Premier ministre au 20h de TF1. Elle n'a jamais eu besoin de mon aide, ni d'un carnet d'adresses. Le reste n'est que pur sexisme d'un autre âge et manque de professionnalisme de certains médias."

Aujourd'hui persona non grata pour les deux candidats du débat du second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, Anne-Sophie Lapix prouve que, qu'importe son mari, c'est son professionnalisme qui en impose et la rend puissante. En espérant que cela ne l'empêche pas de continuer son travail de passionnée.