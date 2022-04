Anne Sophie Lapix boycottée par Marine Le Pen ! Révélations sur leur relation compliquée...

Cinq ans après le débat télévisé de l'entre-deux-tours des présidentielles entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux premières chaînes de télévision françaises se préparent à un nouveau duel cathodique. Les invités seront les mêmes au regard des résultats du premier tour mais à la présentation, des questions se posent. Si Anne-Sophie Lapix, animatrice du journal télévisé de 20H, semble être à sa place pour le public, les personnalités politiques ne sont pas du même avis. Invité de L'Heures des pros sur CNews ce 11 avril 2022, Jordan Bardella, président du parti par intérim durant la campagne présidentielle de Marine Le Pen, a expliqué la position de sa cheffe et de son parti à ce sujet.

TF1 et France 2 sont en pleine organisation du débat des présidentielles du mercredi 20 avril, opposant Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,4%) après le premier tour. Qui pour animer ce rendez-vous important médiatiquement et politiquement ? "Il y a des propositions qui sont faites par les deux chaînes qui organisent traditionnellement le débat, c'est-à-dire TF1, France 2. Et puis, d'un commun accord avec les équipes des candidats, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen, on négocie de l'organisation du débat", explique dans un premier temps Jordan Bardella. Puis, il explique le problème que leur pose la journaliste-star de France 2, son parti-pris : "Anne-Sophie Lapix, que je respecte en tant que journaliste, n'arrive pas à dissimuler son hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit." Récemment, la fille de Jean-Marie Le Pen avait été bousculée par les questions de la journaliste dans Elysée 2022 à propos de prêts d'argent russe, les qualifiant d'"infamantes".

Selon le politique de 26 ans, Emmanuel Macron n'est pas non plus en la faveur du choix Lapix. À propos de sa relation avec le président sortant détaillée dans Le Monde, la présentatrice avait réagi dans les pages de Télé 2 Semaines : "Selon ces 'off', il s'agit de l'entourage du président, mais lui, je n'en sais rien. Je l'ai interviewé deux fois sans ressentir d'animosité. Notre journal est 'critique' avec tout le monde et le restera. C'est notre mission de service public. Si l'on me demande d'interviewer quelqu'un, je ne vais pas lui demander où il part en vacances."

Quelles sont celles et ceux qui auraient alors les faveurs de la leader du RN ? Jordan Bardella, qui précise parler en son nom à lui, ne serait pas contre Gilles Bouleau, Léa Salamé ou Anne-Claire Coudray, proposant même un duo formé par ces deux femmes : "Ça serait original." En 2017, lors du débat que Marine Le Pen a reconnu avoir complètement raté, Christophe Jakubyszyn et Nathalie Saint-Cricq, chefs respectifs des services politiques de TF1 et France 2, étaient aux commandes. Marine Le Pen s'était opposée à ce qu'Anne-Claire Coudray le présente indique le Huffington Post...