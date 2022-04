Anne-Sophie Lapix et sa relation avec Emmanuel Macron : Elle révèle son grand regret

Sur France 2, Anne-Sophie Lapix est celle qui annonce, au côté de Laurent Delahousse, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 10 avril 2022. En couverture du magazine Télé 2 semaines, elle est revenue sur son travail et plus précisément sur sa relation avec le président sortant Emmanuel Macron.

"Campagne étrange" pour la journaliste de 49 ans, elle a le mérite toutefois de s'être recentrée, avec la guerre en Ukraine, sur les sujets essentiels. Anne-Sophie Lapix n'élude toutefois pas le "faux rythme" imposé par l'entrée tardive d'Emmanuel Macron dans le jeu - officiellement le 3 mars. Pour le magazine, elle est revenue sur la non participation du dirigeant à un débat télévisé, une décision qu'elle comprend puisqu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait, tout en acceptant également la frustration de ses adversaires politiques. Elle fait également part d'une déception : "Je regrette qu'il ne soit pas du tout venu sur France 2, dans aucune de nos émissions. J'ai interrogé tous les candidats, sauf lui, qui ne se précipite pas sur le service public. C'est dommage..."

Interrogé sur cette question de RF1 lors d'un déplacement en Bretagne, Emmanuel Macron, qui a refusé de participer à Elysée 2022, avait répondu : "Je n'y vais pas parce que j'ai déjà fait un débat successif. Je suis allé sur le service public à plusieurs reprises [France Bleu et France Inter, NDLR], j'irai sur France 2, je vous rassure, soit avant le premier tour soit entre les deux tours. Mais là, je suis un peu obligé d'organiser mon temps."

Celle qui est parfois montrée du doigt pour ne pas ménager ses invités réagit également à l'article du Monde sur sa relation avec le chef de l'Etat : "Selon ces 'off', il s'agit de l'entourage du président, mais lui, je n'en sais rien. Je l'ai interviewé deux fois sans ressentir d'animosité. Notre journal est 'critique' avec tout le monde et le restera. C'est notre mission de service public. Si l'on me demande d'interviewer quelqu'un, je ne vais pas lui demander où il part en vacances." Professionnelle et passionnée, l'épouse de l'homme d'affaires Arthur Sadoun se tient en tout cas prête pour un grand moment historique pour la France avec les résultats du scrutin.