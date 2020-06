Anne Sophie-Lapix : Rare photo de son fils et grosse révélation pour ses 18 ans

En 2017, Anne-Sophie Lapix expliquait au Parisien pourquoi elle protégeait tant sa famille de la médiatisation. "Je n'ai pas l'impression que poser avec mon mari ou mes enfants serve mon travail. Quand on est journaliste, on informe le public sur les autres, sur le monde. On n'ouvre pas la porte à son intimité." Et au magazine Elle, elle avait accepté d'en dire un peu plus sur l'éducation qu'elle donne à ses fils : "Je les élève avec une seule méthode : le chantage ! Il n'y a que ça qui marche. Mes fils, dont l'aîné est un ado, ne sont pas très sages, mais ils respectent mon autorité. C'est déjà pas mal ! Je suis assez ferme, mais on plaisante énormément, l'autodérision est essentielle, cela sauve de tout."