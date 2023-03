"Difficile de rester le garçon souriant" : Tom, le fils de Jean-Pierre Pernaut, a le coeur lourd un an après sa mort

Le 2 mars 2022, soit il y a un an jour pour jour, Jean-Pierre Pernaut, principalement connu pour avoir présenté pendant de longues années le JT de 13h sur TF1, décédait à l'âge de 71 ans. Ce jeudi, son fils Tom lui a rendu hommage sur Instagram. "1 an, passé à la fois si vite et terriblement lentement... Difficile de rester le garçon souriant, de bonne humeur et de faire comme si rien ne s'était passé...Un grand merci à tous ceux qui m'accompagnent chaque jour", a-t-il écrit sur son compte avec beaucoup d'émotion, tout en partageant deux photos de lui et son défunt père.

"Trop belles photos", "Un papa ne se remplace jamais. La douleur peu à peu s'atténue mais il est là. Il vous guide soyez en sûr", "Courage à vous", ont réagi les internautes dans l'espace dédié aux commentaires, alors que sa soeur Lou et leur mère Nathalie Marquay lui ont également répondu afin de le soutenir dans cette épreuve. Lou a également exprimé son immense peine sur les réseaux sociaux en ce jour douloureux.