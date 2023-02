"L'impression de le tromper" : Nathalie Marquay évoque sa vie de femme depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut

Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut, célèbre journaliste de TF1, principalement connu pour avoir présenté pendant de longues années le JT de 13h, rendait son dernier souffle à l'âge de 71 ans. La comédienne Nathalie Marquay, avec qui il était marié depuis juin 2007 et avec qui il a eu deux enfants (Lou, 20 ans, et Tom, 19 ans), s'est confiée sur ce drame dans les colonnes de Gala (édition à retrouver dans les kiosques ce jeudi 23 février et dont le site a diffusé un extrait).



"Ma souffrance ne faiblit pas. Tout le monde dit qu'avec le temps, elle s'atténue [la douleur, ndlr]... Pour l'instant, je ne trouve pas. J'ai besoin qu'il me serre dans ses bras, d'entendre sa voix, son rire", a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que se "projeter en tant que femme", lui paraît "impossible" depuis le départ du présentateur : "Je l'ai trop dans la tête, j'aurais l'impression de le tromper".

Il s'est battu comme un lion

A l'heure actuelle, les "seules" personnes qui comptent pour elle sont, bien évidemment, "[ses] enfants", ainsi que "le travail et [ses] chiens". L'ancienne Miss France ne se sent donc pas prête à expérimenter une nouvelle relation amoureuse. "J'avance à mon rythme... Mes amis me disent que je suis encore jeune et que si je rencontrais quelqu'un, c'est Jean-Pierre qui le mettrait sur ma route. Disons que je ne suis pas prête à le remplacer", a-t-elle expliqué.

Elle a également profité de cet entretien pour exprimer son mécontentement par rapport au décès de son mari, et la façon dont les choses se sont déroulées : "Il s'est battu comme un lion contre son cancer du poumon et il est mort d'autre chose. Quand il a été hospitalisé, il n'avait plus de traces de cancer, mais des problèmes de coagulation. Il est resté un mois à l'hôpital et personne ne comprenait la cause. Oui je suis en colère !".

"Et si on avait fait de mauvais choix médicaux ?", s'est-elle notamment demandée, avant d'ajouter : "Parfois, ça me prend aux tripes et je me mets à pleurer". Des confidences cash de la part de l'ex Miss France.