"Et si on avait fait de mauvais choix médicaux ?" : Nathalie Marquay toujours hantée par Jean-Pierre Pernaut et en colère

Il y a près d'un an, Nathalie Marquay vivait sans doute le pire jour de sa vie : à 71 ans, son époux Jean-Pierre Pernaut s'éteignait après un combat contre la maladie. Veuve éplorée mais forte pour leurs deux enfants Lou (20 ans) et Tom (19 ans), l'ex-Miss France n'a toujours pas vraiment fait son deuil aujourd'hui. Pire, elle ne "l'accepte pas", comme elle l'a confié à Gala cette semaine.

"Tout le monde dit qu'avec le temps, elle s'atténue [la douleur, ndlr]... Pour l'instant, je ne trouve pas" a-t-elle notamment confié. Et notamment en raison d'une "colère" qui l'étreint parfois et de questions sans réponses : "Et si on avait fait de mauvais choix médicaux ? Parfois, ça me prend aux tripes et je me mets à pleurer", explique-t-elle notamment.

En effet, certains détails lui font encore beaucoup de mal : "Il s'est battu comme un lion contre son cancer du poumon et il est mort d'autre chose", un choc qui n'est "pas normal" pour la maman des deux jeunes adeptes de TikTok. Qui argumente même : "Quand il a été hospitalisé, il n'avait plus de traces de cancer, mais des problèmes de coagulation. Il est resté un mois à l'hôpital et personne ne comprenait la cause. Oui, je suis en colère ! [...] Qu'aurais-je dû faire ?".

"Besoin qu'il me serre dans ses bras"

Difficile pour elle, donc, d'aller de l'avant, tant le "manque est énorme". "J'ai besoin qu'il me serre dans ses bras, d'entendre sa voix, son rire", avoue-t-elle, des confidences bouleversantes qui ne l'empêchent pas de "se reprendre", comme l'aurait souhaité celui qu'elle avait épousé en 2007 après une belle rencontre fin 2001 dans le jury du concours Miss France, où ils étaient assis côte à côte.

Pour rappel, le présentateur historique du JT de 13h de TF1 avait pris une retraite bien méritée le 18 décembre 2020 lors d'une émission qui avait rassemblé sa famille et même son petit-fils Léo, le fils de son aîné Olivier (comme sa fille Julia, né d'une première union). Un retrait après avoir présenté le journal pendant 33 ans, de 1988 à 2020, avant d'annoncer sa maladie en 2021, une rechute d'un cancer de la prostate déjà soigné en 2018. Il est ensuite décédé suite à plusieurs complications de son état de santé.