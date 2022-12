Nathalie Marquay "inconsolable" : son quotidien difficile de veuve dévoilé, premier Noël sans Jean-Pierre Pernaut

Le 2 mars dernier, Jean-Pierre Pernaut décédait à l'âge de 71 ans, des suites d'un long combat contre un cancer des poumons. Il laissait alors derrière lui ses proches, dont ses enfants Tom et Lou, nés de son union avec l'ancienne Miss France et comédienne Nathalie Marquay. Cette dernière qui, d'après les informations de Voici, serait toujours très peinée par cette disparition et "inconsolable" depuis. A tel point qu'elle ne sortirait plus du tout de chez elle.

"Elle reste cloîtrée avec ses deux gros chiens et elle se fait livrer des courses à domicile", aurait confié l'un de ses proches au magazine. La dernière fois qu'elle a été aperçue en train de mettre un pied dehors, c'était le 16 décembre dernier, en sortant de son rendez-vous chez le chiropracteur. Elle se serait, dans la foulée, "garée devant un temple bouddhiste", avant de "rester là, au volant, les yeux fermés, comme si elle méditait", a rapporté un témoin de la scène au magazine.

Je sais qu'il est près de moi

Pour rappel, en mai dernier, elle assurait au magazine Ciné Télé Revue pouvoir communiquer avec son défunt mari depuis l'au-delà : "Je sais qu'il est près de moi. Je crois aux anges, à la vie après la mort (...) Lui qui était très terre à terre quand je lui parlais de ça, il me fait désormais des signes. Pendant deux mois, j'ai quitté l'hôpital chaque soir à 21 heures et la Tour Eiffel était éteinte. Le jour où il est mort, en sortant, elle était allumée, elle scintillait. C'est là qu'on avait eu notre premier rendez-vous au restaurant".

Plus récemment, elle lui rendait hommage sur son compte Instagram à l'occasion de l'anniversaire de leur rencontre. "Le 8 décembre 2001, il y a vingt et un ans, je rencontrais mon prince charmant... mon coeur saigne aujourd'hui", écrivait-elle en légende d'une vidéo d'archives dans laquelle le célèbre journaliste de TF1 revenait sur ce moment qui a changé sa vie. Mais le 24 décembre prochain, elle célébrera donc Noël sans lui pour la première fois depuis plus de vingt ans. Elle pourra, en revanche, certainement compter sur le soutien de ses proches pour lui permettre de passer de bonnes fêtes malgré son immense chagrin.