"Ils n'arrivaient pas à le réveiller" : Jean-Pierre Pernaut en soins intensifs après son opération contre le cancer

C'est aux équipes de Jean-Pierre Pernaut, la vie d'après, un documentaire diffusé sur C8 le 9 décembre 2021, que Jean-Pierre Pernaut a parlé de sa maladie pour la première fois. Un cancer du poumon diagnostiqué au printemps dernier, après un rêve prémonitoire de son épouse Nathalie Marquay. Comme pour son cancer de la prostate, qu'il a vaincu en 2018, l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 âgé de 71 ans a parlé sans tabou du mal qui le ronge.

"Pendant des années, on m'a dit 'Arrête de fumer, arrête de fumer'. J'ai fumé beaucoup. Et puis, on m'a découvert une petite maladie qui arrive aux personnes qui fument. Je me suis trouvé un petit cancer du poumon. C'est la première fois que j'en parle", a tout d'abord confié Jean-Pierre Pernaut. Il a précisé qu'en mars-avril, on lui avait fait un scanner, car il avait "une bronchite qui ne passait pas". Il a ensuite fait un PET-scan et le diagnostic est tombé : un cancer du poumon droit. Un cancer plus coriace que celui de la prostate qu'il a réussi à vaincre.

Ce cancer du poumon lui fait peur mais, fort heureusement, il peut compter sur le soutien indéfectible de son épouse Nathalie Marquay et de ses enfants Lou (bientôt 19 ans) et Tom (18 ans). Selon un premier hôpital, il était impossible d'opérer Jean-Pierre Pernaut. Mais sur les conseils de son épouse, il a demandé un second avis médical. L'hôpital Georges Pompidou à Paris a accepté de procéder à l'intervention. Il y avait en revanche une condition non négociable : celle d'arrêter complètement de fumer. Et, à sa grande surprise, le présentateur a réussi sans mal à s'en passer, après cinquante ans de tabagisme. "Le jour où j'ai arrêté, je ne m'en suis pas aperçu. Je n'ai plus fumé une cigarette depuis le 5 juillet. Je n'ai pas mis de patch. Le tabac ne me manque pas. J'aurais dû arrêter beaucoup plus tôt si c'est si facile. C'est une question de volonté. J'avais peur de mal respirer, de tousser, de grossir. Bon, j'ai pris trois kilos en trois mois. Promis, je vais faire de la gym", s'est-il souvenu.

Le 5 juillet dernier, Jean-Pierre Pernaut a donc pu se faire opérer en toute discrétion, sous une fausse identité. Une intervention lourde qui a fiché "un peu la trouille" au principal intéressé. Elle durait en effet plus de cinq heures et ce que le chirurgien allait faire donnait froid dans le dos. "On écarte les côtes, on ouvre les poumons, on prend le lobe où il y a la tumeur, on analyse si elle a dépassé, s'il y a des métastases...", a confié le père de famille. Ce n'est que trois jours après qu'il s'est réveillé, une attente interminable pour Nathalie Marquay. "Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un dormir aussi longtemps. Ils n'arrivaient pas à le réveiller. Enfin il était complètement dans le coltar. Ils l'ont quand même mis en soins intensifs par rapport aux stents qu'il a au niveau du coeur, il fallait surveiller", a déclaré Miss France 1987. Heureusement, le médecin qui a opéré son mari a pris le temps de venir dans la chambre d'hôpital pour la rassurer.

L'opération a été un succès mais, un mois plus tard, une autre tumeur "plus grosse" a été diagnostiquée à l'autre poumon. Elle faisait 3,5 centimètres et cette fois-ci, l'opération n'était pas envisageable. "Ce serait trop lourd pour ma petite santé, on ne peut pas faire une deuxième opération. Donc on a entamé une radiothérapie. Ca a duré quelques semaines et, début 2022, on verra si ça a fait effet ou pas", a raconté Jean-Pierre Pernaut. Espérons donc qu'il recevra une bonne nouvelle après les fêtes de fin d'année.