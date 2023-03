Jean-Pierre Pernaut : "Rendez-moi son sourire", sa fille Lou bouleversante pour le premier anniversaire de sa mort

Le 2 mars 2022, les proches de Jean-Pierre Pernaut annonçaient sa bien triste disparition. Le journaliste star de TF1 décédait des suites de sa longue bataille contre un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Sa mort fut un choc pour bon nombre de ses amis du milieu de la télévision qui l'ont côtoyé pendant toute sa carrière mais elle a surtout provoqué une peine inconsolable pour sa famille recomposée. Car Jean-Pierre Pernaut a eu quatre enfants avec deux femmes différentes. Il a d'abord été marié à Dominique Bonnet, qui lui a donné ses aînés Julia, née en 1978 et Olivier, né en 1981. Puis, le présentateur a craqué pour Nathalie Marquay en 2001 et, de leur mariage sont nés Lou (20 ans) et Tom (19 ans).

Forcément, tout le clan Pernaut doit aujourd'hui penser au premier anniversaire de sa mort. Nathalie Marquay l'a d'ailleurs fait savoir en story Instagram. Dès la matinée, notre ancienne Miss France a partagé la date de ce 2 mars, accompagnée de plusieurs émojis en pleurs. Après quoi, elle a filmé sa visite dans une église, commentant : "Que la lumière soit avec toi mon amour".

Rendez-moi...

Lou Pernaut s'est également saisie de son compte Instagram pour rendre hommage à son papa adoré. La jeune femme a de son côté décidé de poster une première photo de Jean-Pierre Pernaut prise en vacances, sur un bateau. Le journaliste y apparaît radieux. "1 an déjà, je t'aime tu me manques beaucoup", a-t-elle écrit. Et de demander, bouleversante : "Rendez-moi son sourire, son rire, ses câlins, sa voix, son humour, sa générosité". (Voir notre diaporama). Lou Pernaut a par ailleurs dévoilé un craquant portrait de famille, datant de l'époque où elle et son frère Tom étaient encore des bébés.

Jean-Pierre Pernaut aura donc assurément marqué les esprits de son vivant. Et pour tous, il est bien difficile d'aller de l'avant. Plus particulièrement pour Nathalie Marquay comme elle le fait savoir régulièrement. Il y a peu, dans l'émission 50'Inside, elle confiait d'ailleurs : "Ça va encore être compliqué très longtemps. C'est une vie qui continue. Je sais qu'il est toujours proche de moi. Il est toujours à côté et personne ne pourra le remplacer, ça j'en suis certaine."