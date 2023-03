"Du vomi !" : Franck (L'amour est dans le pré) ulcéré par les récentes actions de "lâches", son message tendu

En conclusion de sa publication, l'agriculteur a rappelé que l'écologie était "une noble cause" mais que "ce genre d'actions totalement idiotes" ne faisaient malheureusement que la desservir. "Je vous invite donc à venir prendre l'air avec moi, pour planter des arbres et non plus dégonfler des pneus. Vous verrez que votre temps sera mieux utilisé et votre message écouté", a-t-il suggéré. Son message a été très largement applaudi par sa communauté.