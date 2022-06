Franck (L'amour est dans le pré) séparé de Cécile : ce qui a véritablement brisé leur couple (EXCLU)

Franck a été révélé dans L'amour est dans le pré 2021, sur M6. Le sylviculteur et maraîcher de 48 ans a passionné, voire même parfois agacé, le public avec son histoire avec ses prétendantes Cécile et Anne-Lise. Interrogé par Purepeople, il est revenu sur sa relation avec la mère de famille comparée à Line Renaud.

Comment allez-vous depuis la fin du tournage ?

Très bien. J'ai repris ma vie d'avant, basée sur le travail et ma complicité avec mon chien Oregon. Cela m'arrive assez souvent d'être arrêté et ce n'est pas désagréable sachant que c'est toujours bienveillant. Ce n'est pas comme ce qu'il s'est passé sur internet durant la diffusion. J'avais été très malmené, mais ils n'ont jamais tenu leurs propos devant moi. C'est d'une lâcheté impressionnante. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Je ne m'attendais pas à ça.

La production vous prépare-t-elle à cela avant le tournage ?

On nous demande de ne pas aller voir ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux. Mais nos proches regardent et nous en parlent. Donc un jour, on y va. Et moi je ne suis pas du genre à me laisser faire. J'ai répondu plusieurs fois, pas très poliment. Mais la production m'a demandé d'arrêter.

Où en est votre vie amoureuse actuellement ?

Pour l'instant, c'est très calme. Ça n'a pas trop changé, à part le regard des dames peut-être. Je le trouve plus bienveillant. J'étais persuadé de ne pas plaire, donc ça m'a donné de l'assurance et des ouvertures aussi.

Lors de l'aventure, vous avez notamment rencontré Cécile, avec laquelle vous avez vécu une idylle. Cela n'a malheureusement pas fonctionné, notamment parce que vous avez révélé que l'un des fils de Cécile refusait que vous aimiez sa maman. Pour quelle raison ?

Ça a été l'une des raisons qui faisait que l'on ne pouvait pas s'aimer comme un vrai couple effectivement. Il faut se mettre à la place de Cécile, c'est normal qu'une maman aille dans le sens de ses enfants. Et je comprends que son fils ait envie de la protéger d'une déception. Elle a eu une relation difficile avant moi, avec le papa de ses enfants. Ils ont forcément souffert donc je pense qu'il avait peur. Il avait peut-être aussi peur qu'elle soit moins présente pour lui. Une famille qui se recompose suite à une souffrance a des liens beaucoup plus forts je pense, des liens qu'une personne comme moi ne peut pas forcément comprendre. Je ne jette la pierre à personne, ça s'est fait comme ça, c'est tout.

Pour quelles autres raisons cela n'a-t-il pas fonctionné ?

Je suis assez maladroit sur certaines choses. J'ai mes fautes et Cécile aussi. Quand ça ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément la faute d'une seule personne. Ca peut être un tout. Mais ce qui nous a fait nous séparer c'est simple, ce sont tous les commentaires qu'il y a eus sur internet. Des femmes qui se permettaient de donner des conseils à Cécile et qui disaient que je n'étais pas un mec bien. Je ne pensais pas que ça pouvait faire autant de mal. Cécile lisait les commentaires tous les soirs. Quoi que je dise, elle était très présente sur les réseaux sociaux lors de la diffusion. Mais quand il y a un échec quelque part, c'est qu'il y a peut-être une réussite derrière. On se relève toujours.

Pensez-vous qu'un retour de flamme est possible ?

Non. Moi j'étais vraiment amoureux d'elle, mais quand vous expliquez les choses et qu'en face on ne comprend pas ou on ne veut pas comprendre... C'était une histoire entre elle et moi, pas entre les internautes et nous. On a quand même vécu quatre mois d'amour super. Ca s'est terminé quand il y a eu la diffusion de l'émission. On s'était séparé avant le tournage du bilan et on s'est remis ensemble juste avant. Mais ensuite, Cécile n'a pas supporté de me voir avec Anne-Lise lors d'un épisode. C'est dommage, on aurait pu faire quelque chose de merveilleux.

Êtes-vous restés en contact ?

On est resté amis, on se voit régulièrement. On a de bonnes relations. Chose que j'aurais aimée avec Anne-Lise. Mais elle a été vexée de la manière dont ça s'est passé entre nous, c'est dommage. J'aurais aimé rester en bons termes avec elle. Je suis différent, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à vouloir trouver quelqu'un.

Différent dans quel sens ?

Je me suis noyé dans le travail. J'attendais d'avoir une situation à peu près correcte pour fonder une famille. Ça a mis plus de temps que prévu et maintenant que c'est fait, j'ai peut-être raté celle qui était bien pour moi.

