Franck (L'amour est dans le pré) "ouvertement" recadré par la production : cette habitude qui a beaucoup dérangé

En 2021 était diffusée la saison 16 de L'amour est dans le pré sur M6. Karine Le Marchand aidait de nouveaux agriculteurs à la recherche de leur moitié, dont Franck, un ancien sous-officier de l'armée de terre devenu sylviculteur et maraîcher. Franck a rapidement suscité beaucoup d'intérêt, notamment pour ses histoires tumultueuses avec ses deux prétendantes Anne-Lise et Cécile. Et s'il a toujours reçu beaucoup de soutien et de bienveillance sur les réseaux sociaux, l'agriculteur a également fait l'objet de vives critiques.

Qu'à cela ne tienne, Franck a toujours répliqué pour se défendre sans jamais prendre de pincettes, quitte à se faire taper sur les doigts par la production de L'amour est dans le pré. "Ce qui m'a été reproché, c'est que j'ai répondu à certains avec un langage charretier. Quand on me traite de con, je ne dis pas 's'il te plaît ma chérie' ! On m'a rappelé à l'ordre ouvertement pour me dire que ça attisait. Mais moi quand on me met une baffe, je fous mon poing dans la gueule. Je suis un bûcheron !", a-t-il assumé pour nos confrères de Voici.fr.

Ce naturel, Franck le revendique haut et fort même s'il regrette que cela lui soit retombé dessus de façon extrême. Il estime par ailleurs que certaines attaques n'étaient pas justifiées. "J'ai eu des plaintes de la SPA, c'était gratiné ! Les trophées de chasse dans ma maison, je comprends que les gens n'aiment pas. Je m'attendais à être attaqué là-dessus, mais pas pour le chien. Mon chien a été accroché 5 min dans sa vie parce qu'il bouffait des caméras et j'en prends plein la gueule en disant que je suis un arriéré de paysan. J'ai eu aussi des menaces de mort. Je n'ai pas eu peur, je suis chasseur et j'ai donc ce qu'il faut", a-t-il encore déclaré, amusé.

Malgré les mauvais côtés de sa notoriété et le fait qu'il se soit malheureusement retrouvé seul, Franck ne regrette pas du tout d'avoir participé à l'émission romantique, reconnaissant là une "aventure humaine incroyable".