Franck (L'amour est dans le pré), son ex Anne-Lise "sans éducation" et "ridicule" : confidences cash

Franck se souviendra longtemps de son expérience dans L'amour est dans le pré. Le sylviculteur et maraîcher de 46 ans avait décidé de faire venir deux femmes à sa ferme en 2021, Anne-Lise, une professeure de lettre de 40 ans et Cécile, une employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans. À l'issue de plusieurs jours, Franck avait laissé partir Cécile, pas prête à emménager avec lui, et s'était mis en couple avec Anne-Lise. Malheureusement, l'agriculteur avait fini par se rendre compte de son erreur et de ses sentiments pour Cécile. C'est donc le coeur brisé qu'Anne-Lise repartait chez elle dans la foulée. Depuis, les deux sont en froid.

"Elle a été vexée que je sois amoureux de Cécile plus que d'elle. Elle m'en veut à mort", avait confié après coup Franck, ajoutant que de son côté, il n'avait pas apprécié qu'elle lui suggère de vendre sa propriété. Des révélations qui ont fait grincer des dents Anne-Lise, laquelle a menacé de porter plainte contre lui en décembre dernier. Mais l'affaire est finalement restée sans suite comme le raconte Franck lors d'une interview pour Voici.fr. "La plainte de toute façon était irrecevable", a-t-il déclaré. Et de la tacler : "J'ai trouvé ça très mesquin, sans éducation. C'était comme elle, tout faux !".

Elle a montré son vrai visage

Franck est par ailleurs revenu sur cette histoire de vente de propriété qui a précipité leur rupture. "Pourquoi me voit-on dans l'émission devenir froid avec elle ? Il y a bien une raison et c'est suite à ça ! J'ai mis 20 ans à l'acheter et d'un coup, une femme que je ne connais pas me dit : 'chéri, nous vendrons la propriété'. Moi, ça n'a jamais été mon but de profiter de la vie avec quelqu'un. Mon but est de vivre avec une compagne sur la propriété, ce n'est pas claquer de l'oseille ! Elle voulait arrêter de travailler et venir s'installer là avec les enfants. (...) Je lui ai dit qu'elle devait assumer son train de vie par son travail et assumer ses enfants financièrement. Ce qui est normal", a-t-il rapporté, évoquant des scènes coupées au montage.

À ce moment-là, Franck a compris qu'avec Anne-Lise, il ne partageait pas du tout les mêmes valeurs. "Je viens d'une famille qui ne montre pas, c'est le principe aristocratique. C'était un peu la chose qui m'opposait avec Anne-Lise. Pour elle, il faut montrer, il faut la grosse bagnole ! (...) Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le même mode de vie. Je suis d'un milieu social que j'assume, mais moi, j'en suis vraiment. Anne-Lise se donne des airs d'un milieu social auquel elle n'appartient pas. Ses attaques, ses menaces de plainte l'ont ridiculisée. Elle a montré son vrai visage et c'est dommage", déplore-t-il auprès de nos confrères.

Le candidat de M6 n'a toutefois aucune rancune envers la professeure et assure ne pas lui en vouloir. "Peut-être qu'elle s'était fait des illusions. Et ça, j'en suis désolé. Je lui souhaite de trouver quelqu'un et qu'elle soit heureuse", a-t-il conclu.