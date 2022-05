"J'ai été fautif..." : Franck (L'amour est dans le pré) balance les vraies raisons de sa rupture avec Cécile

Les fans de L'amour est dans le pré les voyaient aller loin ensemble mais c'est bien seul que Franck s'était présenté au bilan de l'émission à la fin de l'année 2021. Avec sa belle Cécile, c'était fini. Après leur rupture, le sylviculteur et maraicher de 46 ans avait expliqué ne pas avoir fait le poids face à un des enfants de Cécile. "Malgré mes tentatives pour nous réconcilier, un de tes fils refuse que je puisse t'aimer. Alors que je lui offrais l'amour d'une famille qui l'aurait rendu heureux", écrivait-il sur ses réseaux sociaux.

Mais aujourd'hui, avec le recul, Franck semble voir les choses totalement différemment. "Il y a beaucoup de facteurs qui étaient à prendre en compte. Je suis un homme sans expérience à ce niveau-là, donc se retrouver tout à coup avec deux femmes chez soi, ça peut faire tourner la tête. Et le tournage est très court, moins d'une semaine. J'ai été dépassé. J'ai voulu aller trop vite alors que sa prudence était normale", a-t-il reconnu lors d'une interview pour Voici.fr.

"J'ai été fautif"

L'impatience de l'agriculteur lui aura assurément fait défaut dans son histoire d'amour avec Cécile et il s'en rend désormais tout à fait compte. "Plutôt que d'accuser les autres, il faut toujours se demander : 'est-ce que ce n'est pas moi qui ai fait le con ?'. Si j'avais voulu aller moins vite, ça aurait peut-être été différent. Je me voyais avec quelqu'un qui allait vivre à la maison. Mais on n'accueille pas des personnes qui ont des enfants comme ça. J'ai été fautif d'avoir voulu aller trop vite et j'étais peut-être trop enjoué. Ce n'est pas grave, j'ai mûri, j'ai appris", relativise-t-il.

Sont-ils restés en contact après la rupture ?

Malgré tout, l'entente est toujours a beau fixe entre les deux chouchous de la saison 16 de L'amour est dans le pré. "Je suis toujours en contact avec Cécile. On s'envoie des messages très fréquemment", a-t-il révélé. Franck continue par ailleurs de croire en l'amour, et souhaiterait trouver "une nana sympa, simple et agréable, qui ne se prenne pas le chou". "Surtout pas une chiante ou une calculatrice. (...) Je ne veux pas non plus une fille qui rêve en disant : 'ça va être le bonheur'. Il y a des jours où ce n'est pas marrant. Je me tape des journées de 15 heures, c'est comme ça. Il faut une femme qui s'adapte. Mais je n'ai pas le temps de chercher ! C'est pour ça que L'amour est dans le pré, c'était l'idéal pour moi (rires)", a-t-il conclu. À bon entendeur !