Franck (L'amour est dans le pré), sa rupture avec Cécile : Il balance les raisons, elle dément...

"Franck a rejoint les coeurs solitaires depuis le tournage". C'est ainsi qu'a été conclue la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré lundi soir sur M6. Une bien triste fin d'aventure pour le sylviculteur et maraîcher de 46 ans qui, la semaine d'avant s'affichait pourtant radieux et épanoui auprès de sa belle Cécile. Mais alors, qu'a bien-t-il pu se passer entre eux ?

Très actifs sur Instagram depuis le début de la saison, Franck et Cécile se sont empressés de partager leur version respective des choses. C'est tout d'abord l'agriculteur qui s'est saisi de son compte, exprimant ses regrets à travers un poème écrit pour sa chère et tendre. Mais surtout, il a révélé qu'il n'avait pas fait le poids face à un des enfants de Cécile. "Cette lueur si belle qui éclairait tes yeux s'est éteinte et nous rend tous deux si malheureux. Que faire pour raviver cette flamme ? Je ne trouve plus les mots malgré tous mes efforts pour gommer ces maux. Malgré mes tentatives pour nous réconcilier, un de tes fils refuse que je puisse t'aimer. Alors que je lui offrais, l'amour d'une famille qui l'aurait rendu heureux. Mais je comprends ton coeur, qu'il le choisisse, lui. L'amour d'une maman est au désert un puits", lit-on.

Un résultat auquel on n'aurait pu s'attendre tant Franck a eu du mal à convaincre toute la famille de Cécile de l'adopter. En effet, après avoir malencontreusement laissé partir sa prétendante, il l'avait recontactée et avait écrit au passage une lettre à ses enfants, restée sans réponse. "C'est un peu plus dur pour l'aîné qui a 18 ans. Il lui faut du temps, chose que je comprends", avait révélé l'agriculteur.

Ainsi, il s'est résolu à "capituler" et à "laisser partir l'être aimé" explique-t-il encore dans son poème. Et de conclure sans rancoeur : "Merci à toi d'avoir ouvert mon coeur. (...) Sois heureuse ma Cécile, ton Franck qui t'aimait."