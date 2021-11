Franck (L'amour est dans le pré) célibataire : rupture surprise avec Cécile !

Mais que s'est-il passé ? Lundi 29 novembre, M6 a diffusé la deuxième partie du bilan de L'amour est dans le pré 2021. Et, en toute fin d'émission, Karine Le Marchand a fait une annonce à laquelle les téléspectateurs ne s'attendaient assurément pas.

Une fois le bilan de Paulette terminé, la présentatrice de 53 ans a rejoint tous les candidats de cette seizième saison pour trinquer une dernière fois. On a ensuite pu entendre sa voix off souhaiter plein de bonheur aux personnes qui ont trouvé l'amour lors du tournage. "Quant aux coeurs encore solitaires, à savoir Nathalie, Jean-Daniel et Delphine qui n'ont pas trouvé leur moitié cette année, et qu'hélas Franck a rejoint depuis le tournage de ce bilan, sachez qu'ils n'attendent désormais qu'une chose, que vous leur écriviez, sans plus tarder", a-t-elle poursuivi.

Triste nouvelle donc, Franck est de nouveau un coeur à prendre. Tout semblait pourtant bien se passer avec Cécile. C'est ensemble qu'ils sont venus au bilan pour annoncer qu'ils vivaient une belle histoire d'amour. Pour rappel, la prétendante comparée à Line Renaud avait compris, après une discussion avec la maman de Frank, qu'il ne voulait pas de relation à distance. Cécile a fait le choix de partir, car un projet professionnel l'empêchait de vivre avec lui immédiatement. Mais le sylviculteur et maraîcher de 46 ans a vite réalisé qu'il avait fait une bêtise en la laissant s'en aller. Il l'avait donc recontactée pour qu'elle lui laisse une nouvelle chance.

Mais Franck a dû sortir les rames pour reconquérir Cécile comme il l'a confié lors de la première partie du bilan, le 22 novembre dernier. Si la rivale d'Anne-Lise a fini par succomber, l'agriculteur avait plus de mal avec l'un de ses enfants. "J'ai écrit une lettre à un enfant. J'ai rencontré le plus jeune, ainsi que la maman de Cécile. Je pense que ça s'est bien passé. (...) C'est un peu plus dur pour l'aîné qui a 18 ans. Il lui faut du temps, chose que je comprends. Donc je lui ai envoyé un courrier", avait révélé l'agriculteur. Est-ce à cause de cette animosité que leur couple a pris fin ? Les désormais anciens tourtereaux devraient en dire plus très vite, sur leurs réseaux sociaux où ils sont très actifs.