Paulette (L'amour est dans le pré) en couple... avec son ex-mari : "Je le souhaite à tout le monde"

Paulette (62 ans), une ânière et gérante de buvette qui vient de Suisse, a marqué les esprits des téléspectateurs de M6 avec sa relation hors du commun avec Dan, un cuisinier et pâtissier à la retraite âgé de 68 ans. Lors de l'émission de L'amour est dans le pré 2021 du 29 novembre, elle a fait le bilan de sa vie amoureuse.

C'est une séquence qui restera dans les annales de L'amour est dans le pré. Paulette a notamment rencontré Dan lors du speed-dating. Son courrier a été un coup de coeur et pour cause, l'agricultrice a réalisé qu'elle l'avait vu en méditation deux ans auparavant. "Voir Dan en photo alors que je l'avais vu il y a deux ans en méditation, ça m'a bien brassée. Il fallait que je le rencontre. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. J'ai fait confiance à mon ressenti, ce n'était pas une histoire d'amour au speed-dating. C'était autre chose. C'était une rencontre d'âme à âme", a-t-elle confié à Karine Le Marchand. Elle en était persuadée, elle l'avait déjà rencontré dans une autre vie.

Quant à son autre prétendant Bruno (63 ans, retraité), elle l'a décrit comme "quelqu'un qui touchait à la terre" et qu'elle sentait sincère. Elle a donc invité les deux hommes chez elle. Très vite, Dan s'est imposé dans le coeur de Paulette, une évidence également pour l'autre prétendant qui a préféré s'éclipser pour les laisser vivre leur histoire. On les a quittés dans l'optique de faire plus ample connaissance, pour voir si une histoire d'amour pouvait naître. "Il ne s'est jamais rien passé avec Dan", a malheureusement confié l'agricultrice à Karine Le Marchand.

Paulette amoureuse

"Dan est un grand guérisseur, il ne veut pas se l'admettre", a-t-elle poursuivi. Lors de leur week-end en famille, elle a donc tenté de le lui faire prendre conscience en travaillant sur ses chakras. "Il ne voulait rien entendre, il a mis tous les freins qu'on a pu. Quand on a terminé le tournage, il m'a appelé pour me dire : 'Paulette, je me suis mis en route pour guérir les gens et ça fonctionne.' Je crois que maintenant il est sur ce chemin là'", a expliqué la femme de 62 ans qui l'a donc aidé à se révéler.

Même si elle n'a pas trouvé l'amour dans l'émission, Paulette a vécu une formidable expérience, car elle a permis à ses prétendants de faire un chemin initiatique. "Je suis très très amoureuse de Jean-Paul. Ca a été mon mari, avec lequel j'ai vécu dix ans. C'est l'homme que j'ai épousé quand j'avais 32 ou 33 ans. Il avait deux enfants et moi aussi. Notre mariage a été magnifique, mais il y avait une mauvaise entente avec mes enfants. J'étais au milieu et c'était très pénible à vivre. Donc j'avais fait le choix, avec lui, de divorcer. Mais on n'a jamais été fâchés", a-t-elle ensuite révélé, sous les yeux ébahis de Karine Le Marchand. Durant dix-sept ans, ils n'ont pas été en contact. Mais, selon la candidate, L'amour est dans le pré a tout fait changer. Il s'est rendu compte qu'il l'aimait encore et l'a donc invitée au restaurant où il s'étaient mariés, il y a trente ans. "Ca a été la plus belle soirée de ma vie. Il a énormément évolué. C'est une belle histoire, je la souhaite à tout le monde", a-t-elle précisé.

Tout est bien, qui se termine bien donc.