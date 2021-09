Paulette (L'amour est dans le pré 2021) : Rencontre mystique avec Dan, rebondissement à la ferme

Suite et fin des speed-dating de L'amour est dans le pré 2021, lundi 27 septembre. Cette semaine, les téléspectateurs de M6 ont pu retrouver Paulette (62 ans), une ânière et gérante de buvette qui vient de Suisse. Et mauvaise nouvelle, l'un de ses prétendants était absent, car il était positif à la Covid-19. Fort heureusement, il ne s'agissait pas de Dan, son coup de coeur lors de l'ouverture du courrier.

"J'ai eu comme un flash, je me suis dis que je le connaissais. Je l'ai vu en méditation il y a deux ans. Un flash d'une personne, comme une âme soeur", a-t-elle confié à Karine Le Marchand. Elle a ensuite rencontré l'homme qui avait déjà touché son coeur. Un cuisinier et pâtissier à la retraite âgé de 68 ans. Il faisait aussi de la musique (batterie, basse, guitare ou encore clavier), de quoi séduire totalement l'agricultrice. Et elle ne comptait pas redescendre de son petit nuage, surtout quand il a expliqué qu'il avait l'impression d'être dans un autre monde en voyant son portrait. "C'était quelqu'un à côté de moi, avec qui j'ai vécu. J'ai ressenti des choses...", lui a-t-il notamment confié. A l'aise, Paulette lui a avoué : "J'ai fait beaucoup de méditation et j'avoue que je t'ai vu il y a deux ans. En juillet 2019." Emu, Dan avait du mal à y croire et l'agricultrice a évoqué une situation surréaliste.

Difficile pour les autres prétendants de passer après Dan. Pourtant, Bruno (63 ans, retraité), un homme très proche de la nature et qui a été marié pendant une dizaine d'années, a réussi à donner envie à Paulette de le connaître davantage. Ils sont tous les deux invités à la ferme.

Déceptions pour Paulette

Venu tout droit de Normandie, Bruno était le premier à arriver. C'est très ému qu'il a retrouvé "[sa] Paulette". N'ayant plus l'habitude, l'agricultrice n'a pas caché que cela lui avait fait peur. Et elle semblait un peu déçue de son choix. "C'est quelqu'un qui est chou comme un coeur, maintenant, je reste un peu sur ma fin. Je l'avais peut-être vu d'une manière un peu différente. Il est chou comme un coeur, mais je ne suis pas sûre", a-t-elle confié. Pendant ce temps, Dan était en route et espérait que leurs retrouvailles seraient aussi intenses que le speed-dating. Mais les ânes n'attendaient pas, elle a donc accueilli son deuxième prétendant de façon express.

Elle a vite été impressionnée par les compétences de Bruno, alors que Dan était moins à l'aise. De quoi inverser la tendance ? "Ce n'est pas aussi évident de se décider. Je pensais avoir plus le coup de coeur pour Dan et là j'ai été agréablement surprise par Bruno", a-t-elle déclaré. Que de rebondissements !