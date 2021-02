Paulette (L'amour est dans le pré 2021) : "Ça s'est très mal passé avec le père de mes enfants"

C'est une femme élégante qui s'est présentée face à Karine Le Marchand lors du tournage de son portrait de L'amour est dans le pré 2021. Paulette est une éleveuse d'ânes de 62 ans et réside en Suisse, dans la montagne du Valais.

Proche des animaux depuis son enfance, elle a lié une relation particulière avec les ânes. Elle en a une vingtaine et n'en est pas peu fière. Cette femme, lumineuse, ouverte, spontanée, naturelle, franche et directe, fabrique également des savons au lait d'ânesse et tient une buvette d'altitude l'été et un bar à neige l'hiver. Active et indépendante, Paulette aime la moto, danser, pratique le ski et adore le bateau, sans oublier Johnny (comme Jean-Daniel !).

Malgré son emploi du temps chargé, Paulette sait qu'elle a le temps pour l'amour, malgré une grosse déception amoureuse avec le papa de ses deux enfants (Marc, 41 ans, et Barbara, 36 ans) pour lequel elle avait eu un coup de foudre. "On ne s'est pas mariés et ça a duré très peu de temps. Ca s'est très mal passé, donc il ne valait peut-être mieux pas que ça dure trop longtemps. Je suis partie avec mes enfants, mon chien, ma voiture. Il a fallu sortir de là pas trop cassée, pas trop abimée", a-t-elle confié. Elle a ensuite rencontré un autre homme, "un ami d'école perdu de vue pendant une dizaine d'années". Avec lui, elle s'est mariée et a tout appris des vaches et des vignes. "Ca a duré dix ans. Il y avait une mésentente incroyable entre mes enfants et lui. La tension était insupportable. (...) Au bout d'un moment j'ai dit : 'Allez tous vous gratter, je m'en vais.' Et je suis partie", a-t-elle précisé. Nouveau changement de vie mais elle l'assure, "ça a très bien été". Un exemple à suivre pour son fils et sa fille dont elle est très proche.

Elle a fait quelques rencontres depuis, mais pas de grand amour. Paulette a très envie de ressentir de nouveau ce sentiment incroyable au bras d'un homme entre 55 et 65 ans, accompli, ouvert, curieux, sensible à l'écologie (elle est végétarienne), avec du savoir-vivre, joyeux, qui aime les animaux et la montagne. Elle aime les hommes "bien bâtis, solides". Et elle est prête à lever le pied pour pouvoir partager plus de temps avec l'homme de sa vie. Et si besoin, elle est prête à déménager pour vivre son grand amour.