L'amour est dans le pré 2021 : Jean-Daniel abandonné par sa femme pour un autre homme

Lundi 1er février 2021, M6 a dévoilé les premiers portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2021. Parmi eux, Jean-Daniel, un viticulteur et éleveur de vaches Hérens de 54 ans. Une activité que le participant suisse fait depuis qu'il a 18 ans.

Cet homme chaleureux et attachant adore la musique, Johnny entre autre, ses vaches (dont Pacotte qui le suit depuis douze ans) et le vin. D'ailleurs, ses prétendantes pourront se rendre compte de son talent pour identifier différents cépages du premier coup d'oeil. Jean-Daniel ne le cache pas, il a des journées bien remplies. Mais il lui reste une place pour l'amour, d'autant plus que depuis un peu moins de dix ans, il a appris a déléguer. "C'est beaucoup moins stressant, je gère beaucoup mieux ça", a-t-il expliqué. Il est décrit comme un homme généreux et drôle.

Quand il avait 21 ans, il est tombé amoureux et cela a duré environ trois ans. "Elle m'a dit : 'Je n'aime pas ce que tu fais.'", a-t-il confié. Jean-Daniel a ensuite vécu une grande histoire d'amour avec une femme qu'il trouvait "si belle" et qui lui a offert sa fille, aujourd'hui âgée de 17 ans, dont il est très proche. Leur idylle a duré sept ans et s'est "plutôt mal terminée". "Elle est partie pour un autre", a-t-il précisé.

Cette histoire, vécue il y a douze ans, appartient au passé et Jean-Daniel est prêt à retrouver l'amour malgré les autres aventures un peu douloureuses qui ont suivi cette séparation. "Je tombais amoureux et en fait, il n'y avait rien. Ca m'a un peu refroidi", a-t-il déclaré. Et il a avoué être "totalement chaste" depuis quatre ans : "Avec le temps, on s'habitue." Depuis, ce grand sensible est plus prudent en amour. Mais il est prêt à ouvrir son coeur s'il trouve la bonne personne.

Il recherche une femme âgée entre 45 et 54 ans. Elle doit être sincère, fidèle et être amoureuse de la nature et des animaux. C'est aussi important qu'elle réussisse à apaiser Jean-Daniel et qu'elle ne "monte pas à plus de 42" au niveau de la taille du pantalon. "J'ai toujours aimé la lingerie. J'aime la dentelle, je trouve que c'est quelque chose de très soigné. Une femme quand elle sort, je trouve que c'est bien qu'elle soit assez raffinée", a-t-il conclu.

Du côté des audiences, cette première partie des portraits de L'amour est dans le pré 2021 a rassemblé 2,97 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 12,8% de part de marché sur les 4 ans et plus. M6 était ainsi sur la deuxième marche du podium. En effet, TF1 a fait mieux avec le lancement de sa nouvelle série Je te promets, la version française de This Is Us. La chaîne a rassemblé en moyenne 5,03 millions de curieux, soit 22,2% de part de marché auprès des 4 ans et plus.