L'amour est dans le pré : Paulette et Dan bientôt en couple ? Bruno impuissant face à leur rapprochement

Paulette (62 ans), une ânière et gérante de buvette qui vient de Suisse, a vécu un speed-dating hors du commun. Elle a notamment fait la rencontre de Dan, un cuisinier et pâtissier à la retraite âgé de 68 ans, qu'elle avait déjà vu en méditation deux ans auparavant. L'agricultrice de L'amour est dans le pré 2021 l'a fait venir chez elle avec Bruno (63 ans, retraité). Si au départ Dan était une évidence, elle a fini par hésiter lors du début du séjour à la ferme.

Lors de l'épisode du 11 octobre, Paulette les a testés en les emmenant au marché pour voir comment ils réagiraient avec du monde. Elle espérait que tous deux briseraient leur carapace. Et elle a été servie car Dan et Bruno se sont lâchés. Ils ont dansé ou on rejoué la scène d'un film, devant une Paulette Hilare et heureuse. Direction la bourgade de Saint-Léonard ensuite pour leur proposer une expérience hors du temps. Ils ont visité le plus grand lac souterrain d'Europe. Et Bruno et Dan ont eu bien du mal à retenir leurs larmes après un petit concert de violon.

La soirée a été marquée par un petit karaoké. Impressionnée par la voix de Dan, Paulette s'est plu à chanter à ses côtés. Il lui a même dédié une chanson. "C'est une reconnaissance spirituelle. Ca touche mon coeur, ça touche mon âme. On se connaît déjà, on s'est déjà croisé. Ce n'est pas un coup de foudre, c'est évident", a confié l'agricultrice. Bruno a assisté à la scène, perturbé. Il a bien vu que quelque chose était en train de naître entre eux. "Demain est un autre jour, on verra comment ça se passe", a-t-il tenté de relativiser.