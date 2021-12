Anne-Lise (L'amour est dans le pré) dénigrée par Franck : elle se ne laisse pas faire et contre-attaque !

Une bataille judiciaire va-t-elle s'engager entre Franck et Anne-Lise ? Critiquée par le candidat de L'amour est dans le pré 2021 (M6), la prétendante n'a pas tardé à répliquer. Elle a notamment fait part de son envie... de porter plainte contre le sylviculteur et maraîcher de 46 ans.

L'aventure a été mouvementée pour Franck. A l'issue du speed-dating, il avait convié Anne-Lise, une professeure de lettres de 40 ans, et Cécile, une employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans. Il s'était finalement mis en couple avec la première, car sa rivale ne souhaitait pas emménager directement chez lui. Mais les sentiments ne se contrôlent pas, il s'est donc vite rendu compte qu'il avait fait une erreur. Le coeur brisé, Anne-Lise est donc retournée chez elle et depuis, l'agriculteur et elle sont en froid.

Et ils pourraient prochainement se retrouver devant les autorités. La professeure n'a en effet que peu apprécié que Franck la dénigre sur les réseaux sociaux. "Faut-il dire du mal des autres, les calomnier pour se sentir exister ? Ce n'est pas mon cas. Je suis droite, 'sans peurs et sans reproches'. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort.. Faut pas abuser non plus ! Il y a ce qu'on pense et ce qu'on écrit. Et ce qui est pénalement une infraction...#comprendraquipourra", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle. En commentaire, un internaute lui a demandé si elle parlait de Franck. "Il m'a bloquée, donc je ne peux pas voir la publication. Mais je veux bien une copie d'écran pour mon dépôt de plainte", a-t-elle donc répondu. L'année ne se finira donc pas de la plus belle des façons pour le participant.