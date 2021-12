"Tout n'a pas été montré" : Franck (L'amour est dans le pré) snobé par Anne-Lise, il balance sur son comportement

Cette année, les téléspectateurs de M6 ont pu faire la connaissance de Franck. Le sylviculteur et maraîcher de 46 ans a participé à L'amour est dans le pré 2021. Depuis, il est très actif sur Instagram et son message posté le 20 décembre n'est pas passé inaperçu.

L'aventure de Franck n'a pas été un long fleuve tranquille. Lors du speed-dating, il a jeté son dévolu sur Anne-Lise, une professeure de lettres de 40 ans, et sur Cécile, une employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles de 43 ans. Cette dernière était un véritable coup de coeur mais, le fait qu'elle ne veuille pas déménager directement chez lui à cause d'un projet professionnel a tout gâché. Ainsi, il s'est mis en couple avec sa rivale. Mais Anne-Lise a bien compris que l'agriculteur ne jurait que par Cécile (avec qui il a vécu une courte idylle par la suite) et a donc vite fait ses valises. Depuis, tous deux ne sont plus en contact.

Franck a en effet posté un message qui laissait peu de place au doute sur son fil d'actualité. Il a dévoilé la photo d'un article de presse concernant l'une de ses prétendantes venue au speed-dating. Il est illustré par une photo de Franck, entouré des femmes qui ont tenté de le séduire lors de la première rencontre à Paris. "Un article sur l'aventure ADP16 sur un journal breton. En effet, la magnifique Judy habite en Bretagne, la terre de mon enfance. Judy m'a subjugué. Je ne me suis pas senti à la hauteur pour une telle femme. Je m'étais d'ailleurs justifié auprès de la production en disant qu'il lui fallait un homme très artiste et que je rêverais d'être l'ami d'un tel couple. L'aventure ADP se solde par de merveilleuses rencontres (sauf pour une personne que je souhaite oublier... et qui n'est pas sur la photo) que je recevrai toujours avec plaisir ici. Car elles sont toutes venues lors d'une journée découverte de mon île et du moulin où elles se savent les bienvenues", peut-on lire en légende.