"Elle a secoué ses seins contre mes joues" : Tomer Sisley marqué par sa rencontre avec une star américaine

Interviewé dans l'émission 1 h avec, diffusée sur RFM le 14 janvier 2023,Tomer Sisley a révélé avoir eu une "aventure" coquine avec une star américaine bien connue pour sa coiffure dans la série Friends : Jennifer Aniston. Face à Bernard Montiel, l'acteur s'est souvenu avec amusement du tournage du film Les Miller, une famille en herbe (2013) durant lequel il travaillait avec l'ex de Brad Pitt. Impressionné par l'actrice, il a néanmoins raconté avoir vécu une expérience des plus coquines avec celle-ci qui selon ses dires, "ne touchait plus le sol".

Pour les besoins d'une scène, Jennifer Aniston a ainsi fait un striptease à Tomer Sisley avant de lui offrir une vue plongeante sur ses attributs féminins. "Elle a secoué ses seins contre mes joues. C'est la réalité. (...) Elle s'est foutue à poil devant moi !", a révélé l'acteur, encore chamboulé par cette anecdote des plus surprenantes. Il a ajouté : "Evidemment, elle est sympathique. C'est une star planétaire. [...] Elle était adorable. (...) C'est toujours agréable de travailler avec des gens qui savent ce qu'ils font." Une actrice des plus consciencieuses donc, et qui sait manier son sex-appeal comme une véritable pro !

Marié à Sandra de Matteis depuis leur retrouvailles en 2016 - le couple a célébré ses 5 ans de mariage, leurs noces de bois, le 27 novembre 2022 - Tomer Sisley n'est pas un coeur à prendre et ne se laisse pas séduire si facilement (même par la sublime Jennifer Aniston).

Fou amoureux de son épouse, il avait confié avoir vécu une véritable dépression au moment de leur rupture en 1999. "Quand j'avais 25 ans, il se trouve que j'étais déjà avec la femme avec laquelle je suis marié aujourd'hui [Sandra Zeitoun de Matteis]. J'étais fou amoureux et, quand on s'est séparés à l'époque, j'ai été supermalheureux, voire dépressif, pendant dix-sept ans", avait-il raconté à Télé-Loisirs. Ensemble, ils élèvent désormais Dino le fils de Sandra (né de sa relation avec Valéry Zeitoun) et les enfants que Tomer Sisley a eus avec Julie Madar : Liv Shaya et Levin.