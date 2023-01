"Elle m'a jeté un regard assassin" : Jeanne Moreau en couple avec une star de la chanson, il a été marqué à jamais

"J'ai séduit beaucoup d'hommes. J'ai toujours été vers des hommes qui avaient du talent. Je n'ai pas eu des amants pour avoir des amants", avait déclaré Jeanne Moreau, des propos rapportés par le journaliste cinéphile François Forestier pour Le Nouvel Observateur. L'actrice née le 23 janvier 1928, il y a exactement quatre-vingt quinze ans, était aussi fascinante dans ses films que dans sa véritable vie et a conquis de nombreux coeurs. On connaît ses histoires d'amour avec le couturier Pierre Cardin, le réalisateur de L'Exorciste William Friedkin ou bien avec le metteur en scène Tony Richardson, mais elle avait fait aussi des ravages auprès d'une figure de la chanson...

Dans un passage de son livre autobiographique Les Pendules à l'heure, repéré par Paris Match, Sacha Distel s'était épanché sur son idylle avec Jeanne Moreau. Le guitariste de jazz, compositeur et chanteur décédé en 2004 avait raconté leur rencontre, digne d'une romance de cinéma : "Un jour j'enchaînais les morceaux, tête dans les cordes comme pour mieux oublier mes soucis et lorsque j'ai relevé la tête, une superbe brune était là et m'a jeté un regard assassin. Le tout avant de sortir, sans un mot, au bras d'un type avec lequel elle avait l'air de s'ennuyer sec. 'C'est Jeanne Moreau', m'a glissé le barman."

L'amoureuse dont tout jeune homme rêve.

Obtenant le numéro de la star grâce à "Tonton Raymond" - il pourrait s'agir de Raymond Ventura, dit Ray, qui était l'oncle de Sacha Distel -, le chanteur playboy n'a pas tardé à la contacter : "Elle m'accueillit par cette phrase : 'J'attendais votre appel.' J'ai craqué dès le premier soir. Il y avait de quoi. Jeanne était une sorte de tornade, l'amoureuse dont tout jeune homme rêve."

L'interprète de La Belle Vie a également craqué pour d'autres icônes ensuite, comme Brigitte Bardot. En 1961, il rencontre Francine Bréaud, championne de ski, avec qui il se marie deux ans plus tard et fonde une famille avec la naissance de deux enfants. De son côté, Jeanne Moreau est devenue mère de Jérôme (né en 1949) au cours de son mariage avec le réalisateur et acteur Jean-Louis Richard. Elle est décédée le 31 juillet 2017 à l'âge de 87 ans.