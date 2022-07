Sacha Distel : Le calvaire de sa veuve Francine depuis sa mort, "mes jambes étaient paralysées"

Le 22 juillet 2004, Sacha Distel mourrait des suites d'un cancer du côlon à l'âge de 71 ans. Laissant alors derrière lui son épouse Francine Bréaud, ancienne championne de ski, qu'il avait rencontrée en 1961 et avec qui il était devenu parents de deux garçons : Laurent et Julien.

Un décès difficile à gérer pour elle, sans compter ses graves problèmes de santé survenus quelques années plus tard. "En août 2010, un ami vertébrothérapeute à Sallanches m'a prescrit une IRM. C'est le chirurgien qui m'a annoncé que je risquais la paralysie. J'avais ressenti des décharges électriques dans le dos, mais je secouais la jambe et je repartais", confiait-elle en 2014 dans les colonnes de France Dimanche, révélant ainsi avoir "subi une opération du dos", ce qui a provoqué la paralysie de ses jambes "car [son] canal médullaire se fermait".

"Aucun autre homme ne me plaît"

Huit jours après l'opération, elle souffrait le martyre dans son chalet de Megève, puisqu'elle était "intolérante à la morphine", qui est un anti-douleur très puissant : "Rien ne pouvait me soulager". Mais elle est parvenue à trouver une solution. "J'ai téléphoné à une amie anesthésiste, qui m'en a envoyé sous forme d'ampoules. J'ai commencé par 10 gouttes, diminué la dose chaque jour, et j'ai pu enfin dormir, malgré les nausées. Cette expérience m'a appris que la douleur physique dévorait toute notre énergie, c'est épouvantable", avait expliqué la veuve du guitariste, victime d'un accident de voiture avec Chantal Nobel en 1985.

Malheureusement pour Francine Bréaud, alors qu'elle commençait à aller mieux, elle a rencontré un nouveau problème : "De retour à Paris, j'ai eu une sciatique qui a duré un an et demi. J'ai dû me rééduquer seule." Sa solution pour guérir : de la natation et des massages. "En novembre, pendant son absence, mon ami et voisin Daniel Filipacchi a accepté que je nage dans la piscine de son chalet. J'ai découvert la fasciathérapie, une méthode de massages doux des fascias, qui m'a vraiment soulagée", avait-elle expliqué.

Une méthode qui s'est avérée très efficace. "Aujourd'hui, je me fatigue plus vite, mais dès que je suis sur les skis, je n'ai mal nulle part", révélait Francine Bréaud, elle qui n'a jamais souhaité se remettre en couple après la mort de Sacha Distel. "Aucun autre homme ne me plaît", avouait-elle dans cet entretien. Une fidélité remarquable envers le père de ses enfants, qui aura quant à lui connu plusieurs aventures sentimentales avant de rencontrer Francine, que ce soit avec Juliette Gréco, Jeanne Moreau, Annette Strovberg ou encore la très célèbre Brigitte Bardot.