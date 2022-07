Sacha Distel : Son terrible accident de voiture qui a laissé Chantal Nobel handicapée à vie

Le 28 avril 1985 : un jour que Chantal Nobel n'est pas prête d'oublier, et ce malheureusement pour des mauvaises raisons... Alors qu'elle sortait de l'enregistrement du programme Champs-Élysées, animé à l'époque par Michel Drucker, l'actrice de Châteauvallon avait pris la route avec Sacha Distel - décédé il y a 18 ans jour pour jour des suites d'un cancer du côlon - qui était alors au volant de sa Porsche.

Sauf que le trajet ne s'est pas déroulé comme prévu. Aux alentours de 3h20 du matin, la comédienne, alors âgée de 34 ans, s'est retrouvée grièvement blessée suite à un accident de la route près de Tracy-sur-Loire, dans la Nièvre. Elle a passé près de quarante jours dans le coma après ce terrible incident, avant d'entamer une longue rééducation après son réveil. Malheureusement, elle est handicapée à vie depuis ce drame. De son côté, Sacha Distel n'aura subi que de très légères blessures. En revanche, il aura écopé d'un an de prison avec sursis pour blessures involontaires.

"Handicapée à 80%"

Profondément meurtrie par cet événement, Chantal Nobel a choisi de se retirer totalement de la vie publique depuis. Fini les plateaux de séries télévisées. La fiction Châteauvallon n'aura jamais de suite... "La mort dans l'âme nous avons décidé de ne pas tourner de deuxième saison" déclarait à l'époque Jean-Claude Héberlé, PDG d'Antenne 2 (renommée France 2 depuis).

Mais depuis l'accident, de l'eau a coulé sous les ponts. L'actrice a eu le temps de reconstruire sa vie, loin de la capitale, dans le Var. Lors d'une interview accordée à Télé Star en 2009, elle décidait de donner de ses nouvelles. "Je suis rayonnante (...) Ici à Ramatuelle, mon existence est paisible et heureuse (...) Je reste handicapée à 80%. Forcément, ma vie a complètement changée. De ces vingt-cinq ans, je retiens ma résurrection et l'amour qui me lie à mon mari". Ce dernier est un joaillier tropézien nommé Jean-Louis Julian.

"Pendant longtemps, j'ai été en colère, mais c'est fini (...) Il y a quinze ans, j'aurais très bien pu tourner avec une canne et garder l'autorité que j'avais dans Châteauvallon, mais ce milieu est sévère ! Ça ne m'empêche pas d'être heureuse" avait-elle ajouté. Un drame, qui a certes bousculé sa vie, mais qui appartient désormais au passé.