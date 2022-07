Mort de Jeanne Moreau : sa liaison tumultueuse avec une star du cinéma, qui a quitté une célèbre actrice pour elle !

Touchez pas au grisbi, Ascenseur pour l'échafaud, Jules et Jim, les Valseuses... Jeanne Moreau, décédée il y a cinq ans jour pour jour, ce dimanche 31 juillet 2022, était une actrice très talentueuse. En 1992, elle obtenait le César de la meilleure actrice pour La Vieille qui marchait dans la mer, suivi de trois César d'honneur en 1995, 1998 et en 2008. Elle a également été félicitée pour ses performances par l'Académie américaine des arts et des sciences du cinéma. Elle est aussi devenue la première femme élue à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, dans la section Création artistique pour le cinéma et l'audiovisuel.

Un succès au cinéma, mais aussi auprès des garçons. "J'ai séduit beaucoup d'hommes. J'ai toujours été vers des hommes qui avaient du talent. Je n'ai pas eu des amants pour avoir des amants", a-t-elle déjà déclaré. Séductrice dans l'âme donc, elle a notamment vécu une idylle avec le réalisateur bisexuel Tony Richardson. Ce dernier avait quitté sa compagne de l'époque, l'actrice Vanessa Redgrave, pour se mettre en couple avec la Française, qui était visiblement parvenue à faire chavirer son coeur, alors qu'"elle n'avait rien demandé", peut-on lire dans un article de Paris Match consacré à la vie sentimentale de l'actrice.

Elle "m'a jeté un regard assassin"

Les deux tourtereaux étaient également complémentaires sur le grand écran puisque le scénario du film Mademoiselle, réalisé par le Britannique, avait été proposé par Jeanne Moreau à l'époque. Un texte écrit en 1951, qui s'intitulait Les Rêves interdits / L'Autre versant du Rêve.

Celle qui partageait un lien secret avec Vanessa Paradis a également vécu une histoire passionnelle avec le musicien Sacha Distel. Ce dernier avait déjà raconté sa rencontre avec l'actrice : "Un jour, j'enchaînais les morceaux, tête dans les cordes comme pour mieux oublier mes soucis, et lorsque j'ai relevé la tête, une superbe brune était là et m'a jeté un regard assassin (...) " C'est Jeanne Moreau ", m'a glissé le barman. J'ai trouvé son numéro (grâce à tonton Raymond), que je formai aussitôt sur mon cadran. Elle m'accueillit par cette phrase : 'J'attendais votre appel.' 'J'ai craqué dès le premier soir. Il y avait de quoi. Jeanne était une sorte de tornade, l'amoureuse dont tout jeune homme rêve'", révélait-il.

"Avec mes yeux cernés, ma bouche tombante, je ne me suis jamais prise pour une beauté. Je ne ­faisais rien pour attirer les regards... ", a déjà raconté l'actrice, qui aura marqué les esprits par le biais de ses histoires d'amour passionnelles.