"Elle me laisse sur le cul !" : Raphaël épaté par Mélanie Thierry, il lui déclare sa flamme

Le chanteur Raphaël, en couple avec la comédienne Mélanie Thierry depuis presque vingt ans, est apparu plus amoureux que jamais sur Instagram ce mercredi 9 février. Il a rendu hommage à sa compagne à l'occasion de la sortie de son nouveau film La vraie famille.

On avait quitté le couple à l'occasion des obsèques du comédien Gaspard Ulliel, mais c'est cette fois-ci dans la joie et l'amour que l'on retrouve le duo d'artistes. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Raphaël est un homme comblé. Alors qu'il élève aujourd'hui les deux enfants qu'il a avec l'actrice Mélanie Thierry, le chanteur s'est montré complètement admiratif du travail de sa femme sur une publication Instagram.

"Ce très beau film sort dans une semaine et il ne faut surtout pas le rater ! Mélanie est déchirante dans ce rôle ! En sortant de la projection on se dit qu'on vient d'assister à quelque chose d'unique, d'une intensité, d'une puissance qui ne peut exister qu'au cinéma pendant une heure trente, quelque chose qui vous irradie encore longtemps après comme si vous aviez du putain de plutonium plein les poches !", a-t-il déclaré enthousiaste en commentaire de la bande d'annonce du film.

Et même si le chanteur est passionné par le cinéma, on a bien saisi que son regard se porte particulièrement sur la comédienne. Aussi, il confie : "Enfin vous l'aurez peut-être compris, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup cette actrice qui ne cesse de m'impressionner et finit même cette fois, passez-moi l'expression, par me laisser sur le cul ! La vraie famille au cinéma mercredi prochain !!!"