Mélanie Thierry filme Raphaël après les obsèques de Gaspard Ulliel, séquence forte en émotion

Suite à la publication de cette vidéo simplement légendée "Au crépuscule", Mélanie Thierry a reçu de nombreux messages de soutien, d'amour et de reconnaissance d'avoir partagé ce moment intime avec son compagnon.

L'actrice avait partagé l'affiche de deux films avec Gaspard Ulliel, La princesse de Montpensier, sorti en novembre 2010 et qu'ils avaient défendu quelques mois plus tôt ensemble au Festival de Cannes, partageant la mythique montée des marches. Les deux acteurs s'étaient retrouvés quelques années plus tard dans La danseuse de Stéphanie Di Giusto, sorti en septembre 2016. Ils partageaient l'affiche avec Lily-Rose Depp et Soko. Autant de souvenirs qui rendent le deuil de Mélanie Thierry difficile et qui l'a poussée à rendre hommage à Gaspard Ulliel dans un message poignant publié quelques heures après les obsèques sur Instagram.

"C'était alors le dernier rendez-vous, on se retrouvait toujours pas loin, rue Montmartre, rue Bachaumont, rue Montorgueil, toujours en tête-à-tête, et aujourd'hui, on était si nombreux pour te célébrer, Saint Eustache est témoin, tu étais tant aimé, et c'est éblouissant et bouleversant de découvrir comme ta bande d'amis, sortis d un film de Sautet, ou d'un film de Cassavetes te chérissait", a-t-elle écrit à celui qui était son ami et qu'elle avait l'habitude de voir au quotidien. "Ton petit garçon a eu la promesse qu'ils seront toujours là pour lui. Repose en paix Gaspard", a-t-elle conclu, en mentionnant Orso, le garçon de 6 ans que Gaspard Ulliel avait eu avec son ex-compagne, le mannequin Gaëlle Pietri.