Obsèques de Gaspard Ulliel : Raphaël et Mélanie Thierry, couple uni dans le deuil

Ce jeudi 27 janvier, l'émotion était de mise. Les obsèques de Gaspard Ulliel se sont déroulées en l'église Saint-Eustache, dans le 1er arrondissement de Paris. De nombreuses stars étaient présentes pour accompagner l'acteur de Saint Laurent dans son dernier voyage. Catherine Deneuve et Nathalie Baye, à qui il donnait la réplique dans le drame Juste la fin du monde de Xavier Dolan, s'étaient déplacées parmi d'autres à l'image de Jérémie Rénier, Louis Garrel ou encore Raphaël Personnaz. La discrète Mélanie Thierry lui a aussi fait honneur. La comédienne de 40 ans avait partagé avec lui l'affiche de La princesse de Montpensier, film de Bertrand Tavernier, en 2010 et celle de La Danseuse de Stéphanie di Giusto. Elle était accompagnée de son partenaire Raphaël, avec qui elle est en couple depuis vingt ans et grâce à qui elle est devenue maman de deux garçons, Aliocha et Roman. Si leurs apparitions à deux se font rares, les tourtereaux ont une nouvelle fois prouvé qu'ils étaient toujours très soudés, surtout dans l'épreuve.

Leur première rencontre a eu lieu dans les coulisses d'un concert donné par des amis communs. Mélanie Thierry et Raphaël ne se sont plus jamais quittés depuis. A 20 ans, la comédienne a trouvé en Raphaël la perle rare qu'elle n'avait jamais pu dégoter dans sa jeunesse : "Je tombais tout le temps amoureuse, je me faisais tout le temps plaquer et à chaque fois, je m'effondrais dans les bras de ma meilleure amie, confiait-elle à Gala en 2013. J'avais du mal à séduire les garçons à l'adolescence, je ne leur plaisais pas beaucoup, je manquais de sein, d'assurance".

Raphaël n'était visiblement pas de cet avis là. Trois ans après être tombé amoureux de Mélanie Thierry, il lui propose de faire une apparition dans le clip de son titre Caravane, l'une de ses plus belles preuves d'amour avec le partage d'une de ses chansons, La question est why. En vingt ans, le couple a évidemment connu des bas mais pour toujours aller au plus haut : "Cela n'a pas toujours été calme mais on a su résister. J'ai l'impression que cela nous a rendus très solides, ensemble. On est plus liés que jamais" confiait-elle à Psychologies Magazine. Et c'est toujours d'actualité.