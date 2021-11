"Elle me trouve rasoir !" : Alain Souchon marié, drôles de confidences sur son épouse Françoise

Ses fins de semaines risquent de ne pas être de tout repos. Alors qu'il a sorti un best-of intitulé (Nouvelle) Collection le 5 novembre dernier, Alain Souchon se lance dans une tournée qui se terminera le 27 mars 2022 à la Philharmonie de Paris. C'est pourtant loin des planches et des projecteurs qu'il aime se prélasser le dimanche, dès qu'il en a l'occasion. L'artiste de 77 ans, qui habite dans le Loir-et-Cher, ne jure que par la randonnée... au grand dam de son épouse, Françoise.

J'appelle ma femme pour qu'elle vienne me chercher en voiture

"Marcher est une hygiène de vie, explique-t-il dans les colonnes du JDD. Je prends une carte d'état-major, je fixe un point à 20 kilomètres, et une fois arrivé à destination j'appelle ma femme pour qu'elle vienne me chercher en voiture. Elle me trouve rasoir..." En plus de 50 ans de vie commune, Alain Souchon et Françoise ont eu le temps de s'apprivoiser. Mais ne vous attendez pas à les voir s'afficher ensemble : la maman de Pierre et Charles a une sainte horreur de l'exposition médiatique et a fermement demandé à son partenaire de se taire à son propos.

J'aime cette banalité de la vie

Petite entorse à la règle, toutefois, alors qu'Alain Souchon décrit sa vie de famille, et notamment son week-end idéal, au JDD. "Je me lève à 8h30 car je déteste traîner au lit. Je vais embêter mes enfants et mes petits-enfants, je les emmène au jardin du Luxembourg, précise-t-il. J'aime cette banalité de la vie. je peux dîner chez des amis ou les recevoir, aller au resto avec ma femme ou bien rester devant la télévision avec une pizza." Il faudra attendre un peu, hélas, avant de retrouver le calme du foyer. En tournée, l'artiste est un autre homme, qui mène une vie monacale. "On fait de la route, je dors toute l'après-midi pour préserver ma voix. Une fois l'adrénaline du concert retombée, je dîne seul et retrouve ma chambre d'hôtel, avoue-t-il. Je ne vais même pas me soûler, l'alcool m'a toujours donné mal à la tête..." Il faudra retrouver Françoise, sans doute, pour trinquer un bon coup.

Retrouvez l'interview intégrale d'Alain Souchon dans le JDD du 14 novembre 2021.