"En décalage", "attitude problématique", "sexiste" : le rapport totalement accablant contre Noël Le Graët

Si Noël Le Graët avait pu connaître les retombées de son interview accordée le 8 janvier dernier à Marion Bartoli, il se serait certainement abstenu de répondre aux questions de l'ancienne championne de tennis. Ce jour-là, le président de la Fédération française de football (FFF) s'est montré particulièrement maladroit concernant Zinedine Zidane, déclenchant une énorme polémique sur sa légitimité à rester, à 81 ans, à la tête de la fédération la plus puissante du sport français. Derrière, Sonia Souid, une agente de joueurs réputés dans le milieu, a fait un témoignage à charge contre lui, l'accusant de harcèlement moral et déclenchant la mise en place d'un Comex, qui a décidé de la mise en retrait du président jusqu'à nouvel ordre.

Dans le même temps, un audit de la FFF a été commandé afin d'en savoir plus sur le fonctionnement de la fédération. Trois inspecteurs en sont chargés et ce lundi 30 janvier, ils ont rendu un rapport provisoire qu'a pu se procurer Le Parisien, qui en livre plusieurs extraits et on ne peut pas dire que Noël Le Graët soit épargné. "Depuis deux ans, les prises de position de M. Le Graët sont en décalage avec les exigences d'exemplarité qui incombent à un président de fédération sportive bénéficiaire d'un contrat de délégation avec l'État", indique le rapport. Il est notamment question de sa manière d'être avec les femmes, les inspecteurs avançant qu'il peut avoir "une attitude problématique" à leur égard. Un comportement qui peut être qualifié "au minimum de sexiste", peut-on y lire.

M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français

Dans ces conditions, les inspecteurs ne voient pas d'autre issue qu'une démission prochaine du président de la fédération. "Compte tenu de son comportement, ses déclarations envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la FFF, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français", souligne le rapport provisoire.

Dans l'oeil du cyclone depuis plusieurs semaines, Noël Le Graët est une nouvelle fois pointé du doigt dans ce rapport qui devrait faire beaucoup de bruit.