"Étranglée, bâillonnée..." Coralie Dubost livre les détails glaçants de son agression

Dimanche 24 octobre 2021, la députée Coralie Dubost est revenue devant les caméras de BFMTV sur l'agression que son compagnon et elle ont subie ce 19 octobre. Après un dîner dans un restaurant du 7e arrondissement de Paris, ils ont été pris à parti puis violemment dépouillés de leurs biens, notamment une montre de luxe et plus de mille euros en liquide. Après avoir réagi sur Twitter, la femme politique de 38 ans a donné les détails de l'incident, non sans émotion, devant les caméras de télévision.

"Tandis que nous rentrions, nous avons été attaqués par l'arrière. Nous avons été étranglés en même temps. Nous n'avons pas vu les visages des agresseurs à ce moment-là. Puis mis au sol, je ne sais pas comment, je pense m'être évanouie en tombant au sol. Ensuite j'ai été bâillonnée, aveuglée. J'entendais seulement ce qu'il se passait, tenue au sol. (...) J'entendais les coups qui étaient portés à côté. Ensuite mon compagnon a donné tout ce qu'il avait. C'est lui qui a brisé le silence, car tout s'est passé dans un grand silence. C'était très mécanique et froid. Ça ne s'est pas terminé quand tous les effets ont été donnés. Il y a eu encore des coups. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé d'interrompre. En tout cas, l'agresseur qui me tenait a décidé que l'agression devait se terminer", explique la députée devant les journalistes de BFMTV.

L'affaire fait désormais l'objet d'une enquête confiée au 3e district de la police judiciaire parisienne (DPJ) pour "vol avec violence en réunion". Elle n'a pas été hospitalisée et aucun pronostic vital n'a été engagé pour Coralie Dubost et son compagnon. "Prise en charge, ce mercredi matin, par le médecin de l'Assemblée nationale, elle a d'ailleurs tant bien que mal respecté ses engagements durant toute la journée", a précisé le site de Midi Libre.

Après cet incident traumatisant, l'ex-compagne du ministre de la Santé Olivier Véran était très heureuse d'avoir retrouvé le terrain du Sud à Clapier avec le Préfet du Hérault.