Coralie Dubost : Son ex Olivier Véran, un ministre sous pression

La députée LREM de l'Hérault Coralie Dubost vient de vivre une agression : la femme politique de 38 ans a été prise à partie par trois ou quatre hommes alors qu'elle était avec son compagnon en sortant d'un restaurant parisien du 7e arrondissement le 19 octobre 2021. Les malfaiteurs ont violenté leurs victimes pour leur dérober un sac, une montre Rolex et des effets personnels. Le préjudice s'élèverait à plusieurs dizaine de milliers d'euros. Une soirée de cauchemar qui fait désormais l'objet d'une enquête confiée au 3e district de la police judiciaire parisienne (DPJ) pour "vol avec violence en réunion". Après cet incident traumatisant, elle peut compter sur le soutien moral de ses collègues à l'Hémicycle ainsi que de ceux du gouvernement, parmi lesquels notamment Olivier Véran, son ex-compagnon.

En effet, Coralie Dubost et le ministre de la Santé Olivier Véran ont vécu une histoire d'amour durant trois ans, jusqu'au printemps 2021. Tout a commencé en 2018 lorsque la loi Asile et Immigration est étudiée, leurs regards se croisent à l'Assemblée. Très discrets, ils n'apparaissent pas en public ensemble, si ce n'est pour des raisons professionnelles comme lors d'un déplacement à la Grande-Motte en août 2020. "Entre Olivier et moi, les choses ont pris du temps, confie-t-elle. On a été collègues, puis amis, avant le coup de foudre", avait-elle pudiquement déclaré à Paris Match il y a un peu plus d'un an.

Cependant, leur romance n'aurait pas résisté à la pression de la crise sanitaire. Père de deux enfants nés de son mariage avec Camille Lesne, gynécologue obstétricienne dont il a divorcé en 2018, le ministre de 41 ans est submergé par la masse de travail dans un contexte jamais vu jusqu'ici. Consacrant le maximum de temps qu'il lui reste hors de son travail à sa progéniture, il aurait pris la décision, selon L'Obs, de mettre un terme à son idylle avec sa collègue de La République en marche.



Le jour de l'agression de son ancienne compagne Coralie Dubost, Olivier Véran était en déplacement à Dijon dans le cadre du Ségur de la Santé aux côtés du Premier ministre Jean Castex et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Une visite qui s'inscrit dans un tour de France pour détailler en régions les investissements dans les hôpitaux et Ehpad, tels qu'ils ont été présentés lors du Ségur de la Santé. Du travail, le ministre de la Santé n'en manque pas avec le nombre de cas de Covid-19 détectés qui repart à la hausse, plus 9,1% sur une semaine sur l'ensemble du territoire.