Olivier Véran en mode nature, le ministre retrouve enfin ses deux enfants !

Difficile de mener, à la fois, une guerre bactériologique contre la pandémie de Covid-19 et une vie de famille. Pour Olivier Véran, cette situation sanitaire est un crève-coeur puisqu'elle ne lui permet pas de voir ses deux enfants, restés vivre à Grenoble chez leur mère, en Auvergne-Rhône-Alpes. Ou peu. Le week-end du 28 février 2021, le ministre des Solidarités et de la Santé a finalement retrouvé sa fille de 10 ans et son fils de 7 ans , lors d'un court séjour au vert, à la montagne. Il a même partagé une photographie en souvenir de ce moment de grâce, de joie et d'air frais sur son compte Instagram.

Bien sûr, sur ce cliché, les enfants d'Olivier Véran apparaissent de dos. Le mystère reste entier à propos de la fille et du fils du ministre. Leurs prénoms, ainsi que celui de leur mère, restent inconnus au bataillon. On sait seulement que l'homme politique est aujourd'hui en couple avec la députée de l'Hérault, Coralie Dubost - et ce depuis 2017. Mais quel soulagement de pouvoir, enfin, serrer ses chéris dans ses bras ! Lui qui enchaîne les heures de bureau et rêve de pouvoir s'offrir un clone. En novembre 2020, le journal Le Figaro rapportait qu'il avait passé dix jours consécutifs au travail. Au printemps 2020, le successeur d'Agnès Buzyn avait déjà été séparé de sa famille pendant plusieurs semaines. Après les élections municipales du 15 mars, il "travaillait reclus dans son ministère" et avait dû annoncer qu'il ne reviendrait pas à Grenoble avant un bon bout de temps.