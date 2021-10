Coralie Dubost et son compagnon violemment agressés : première réaction, sous le choc

La soirée de la députée Coralie Bost a tourné au cauchemar. La femme politique de 38 ans a été agressée avec son compagnon, alors qu'elle sortait d'un restaurant du 7e arrondissement à Paris, le 19 octobre 2021 au soir. Un groupe composé de plusieurs individus, 3 ou 4, les a encerclés et violentés afin de dérober leurs biens. Durant cette agression, son compagnon a été étranglé pour être dépouillé de sa montre, une Rolex, et son portefeuille, tandis qu'elle a perdu son sac à main avec ses effets personnels. Les agresseurs sont partis avec un butin de plusieurs milliers d'euros et l'affaire fait désormais l'objet d'une enquête confiée au 3e district de la police judiciaire parisienne (DPJ) pour "vol avec violence en réunion". Pour la première fois, Coralie Dubost s'exprime après les faits, choisissant son compte Twitter pour faire part de son choc.

"Oui nous avons été agressés, comme, malheureusement, de trop nombreux français. Un grand merci aux forces de l'ordre et au médecin qui nous ont pris en charge, et qui font oeuvre de professionnalisme au quotidien. Un grand merci également aux messages de soutien. Dans l'épreuve, la solidarité et la sympathie importent bien plus que quelques messages faux et haineux. Mes pensées vont vers toutes les victimes de France. Mon action de femme, citoyenne et élue continuera de se mobiliser pour le droit à une vie paisible. Nous ne céderons rien à la violence, ni à la peur", a-t-elle écrit sur Twitter.