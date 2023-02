"Il a décliné" : Faustine Bollaert se confie sur ce célèbre chanteur qui a refusé toutes ses invitations

Interrogée sur les secrets de la réussite de son émission, Faustine Bollaert a expliqué avoir élargi son spectre d'invités, afin attirer des célébrités sur son plateau : "Cela fait deux ans au moins que nous faisons des émissions spécial personnalités, mais ce sont aussi les célébrités qui ont envie d'y participer. L'émission a gagné en crédibilité. Elles la connaissent et se sentent rassurées lorsqu'elles viennent. Entre Ça commence aujourd'hui et La Boîte à secrets (sur France 3, ndlr), la confiance s'est installée. Elles savent qu'elles peuvent s'exprimer différemment. J'ai l'impression qu'il y a une forme de libération de la parole." Mais il y a pourtant une personnalité à laquelle l'animatrice se heurte. Il s'agit de Michel Sardou, qui refuse de participer à l'émission, malgré les nombreuses invitations qui lui ont été adressées. Une déception pour la compagne de Maxime Chattam... "J'aimerais beaucoup" a-t-elle confié à nos confrères.

"Il a été invité plusieurs fois, mais il a décliné"

"Je ne suis pas dupe de son personnage de Français bougon et râleur. Ça me le rend très sympathique", a confié la maman d'Abbie et Peter, assurant que son idole de jeunesse "a été invité plusieurs fois, mais a décliné. Il faudrait qu'il en ait envie." Pour Faustine Bollaert, recevoir Michel Sardou serait la cerise sur le gâteau. En effet, la présentatrice à succès décompte un nombre impressionnant de témoignages, preuve de la très bonne santé de son émission : "C'est vertigineux quand j'y pense : 5000 histoires, 5000 témoignage...". Quoi de plus vertigineux que cela, si ce n'est de revoir un jour l'interprète des Lacs du Connemara ? Ce qui est certain, c'est que Faustine Bollaert est bien décidée à poursuivre sa lancée : "Mon enthousiasme est intact et je signe direct pour 5000 autres invités". À force de persévérance, peut-être réussira-t-elle à faire venir Michel Sardou... En chantant ?