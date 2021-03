Faustine Bollaert, cash à propos de son physique : "J'ai des rondeurs, j'ai des défauts !"

Tirer les vers du nez, c'est un peu son métier ! Depuis près de quatre ans, Faustine Bollaert recueille les confessions intimes de ses invités dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 3 avec beaucoup d'empathie, de douceur. Et si les témoins du show se sentent en confiance, ce serait en partie grâce à son apparence, si l'on en croit le portrait que la présentatrice dépeint d'elle-même dans le journal Libération. "Je suis maquillée, coiffée, mais je porte des fringues qu'on peut s'acheter, explique-t-elle. Je ne suis pas inaccessible. Je suis jolie, mais pas trop. Du coup, je n'agresse pas les nanas qui me regardent, et les mecs m'aiment bien 'parce qu'elle est mignonne mais pas agressive'. Je ne suis pas une bombe, j'ai des rondeurs, j'ai des défauts, je suis celle qui regarde les émissions."

Son sourire, ses yeux qui pétillent ont pourtant fait craquer, en quelques secondes, l'écrivain Maxime Chattam. Les tourtereaux se sont rencontrés sur un plateau de tournage et ont partagé un premier rendez-vous un peu spécial... sur le toit d'un hôpital psychiatrique abandonné, pour boire une coupe de champagne en regardant les étoiles. "Le dîner, c'est surfait, s'amusait l'auteur dans l'émission Je t'aime etc. Tout le monde a fait ça ! Il faut trouver un truc un peu plus original. Il fallait que je raconte qui je suis pour savoir si ça allait matcher." La réponse était oui : fou d'amour, Faustine Bollaert et son cher et tendre se sont dit oui en 2012 puis ont accueilli deux enfants : Abbie en 2013 et Peter en 2015.

Je pense que ce n'est pas forcément le rôle de mon mari

Bien sûr, être la grande marraine de la psychologie télévisée comporte son lot de difficultés. Chaque jour ou presque, Faustine Bollaert reçoit la tristesse, les larmes, les complexes de ses invités. Elle recueille également de nombreux témoignages compliqués sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi elle a décidé d'être, elle-même, suivie par un psychiatre. "À un moment, il faut bien que je dise à quelqu'un de quelle manière ces sujets m'ont bouleversée, rappelait-elle dans Ça fait du bien, sur Europe 1. Et je pense que ce n'est pas forcément le rôle de mon mari, à qui je vais faire des angoisses qui n'existent pas chez lui." Maxime Chattam est pourtant un soutien sans faille pour l'animatrice. En 2020, il lui dédiait même son livre L'Illusion, paru chez Albin Michel, la remerciant pour lui avoir "permis de faire la distinction entre l'illusion et le bonheur". Si c'est pas mignon...