Faustine Bollaert sécurise son couple : un psy pour préserver son mari Maxime Chattam

Invitée dans l'émission Ça fait du bien vendredi 22 janvier 2021 sur Europe 1, Faustine Bollaert a dévoilé les coulisses de son émission Ça commence aujourd'hui dans laquelle elle reçoit chaque jour des invités venus raconter leurs histoires. Des récits de vie parfois glaçants qui laissent des traces et des angoisses chez l'animatrice. "Quand j'arrive dans mon émission, je suis dans une empathie totale avec mes invités, je suis une éponge", a confié l'animatrice de 41 ans.

Souvent très touchée par les drames terribles vécus par ses invités, la femme de Maxime Chattam sort souvent de ses émissions avec le coeur lourd et beaucoup de stress. "Je pourrais faire 14 mammographies, je pourrais changer 17 fois mes codes d'alarme chez moi", a-t-elle déclaré, avec humour.

Pour évacuer toutes ses angoisses, la maman de Peter (5 ans) et d'Abbie (7 ans) a deux secrets. En plus de faire des séances de méditation dans sa loge, elle a également décidé d'aller voir un psychiatre. "À un moment, il faut bien que je dise à quelqu'un de quelle manière ces sujets m'ont bouleversée. Et je pense que ce n'est pas forcément le rôle de mon mari, à qui je vais faire des angoisses qui n'existent pas chez lui", a expliqué Faustine.

Pour garder le moral, la présentatrice de La boîte à secrets tient donc à distinguer vie professionnelle et vie privée. Alors quand un invité la recontacte sur les réseaux sociaux, Faustine y réfléchit toujours à deux fois : "Parfois je réponds, parfois je ne réponds pas. (...) Il y a des fois où je me suis dit qu'il fallait que je commence à mettre de la distance parce que je me suis dit que je ne peux pas faire le service après-vente derrière."

Très empathique avec ses invités, l'animatrice garde néanmoins souvent contact avec certaines personnes l'ayant particulièrement touchée. "Quand quelqu'un dit qu'il attend des résultats d'un examen de santé, ça m'est arrivé d'aller chercher les gens sur Instagram pour demander des nouvelles" a déclaré Faustine.